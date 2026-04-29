Σύνδεσμο με την ονομασία «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» δημιούργησαν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διοργάνωσαν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον αφθώδη πυρετό το τελευταίο διάστημα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τους, Στέλλα Πέτρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανακοίνωσή του συνδέσμου αναφέρουν ότι προτίθενται να ζητήσουν «άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να τεθούν ενώπιόν του τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού».

Σημειώνουν ότι μέσω της επιδιωκόμενης συνάντησης, οι κτηνοτρόφοι στοχεύουν «την εφαρμογή στρατηγικής επείγοντος εμβολιασμού, όπου είναι επιστημονικά εφικτό, αντί της άμεσης θανάτωσης όλων των ζώων».

Στόχος τους επίσης είναι η «εξαίρεση και ειδική προστασία των ντόπιων και σπάνιων φυλών, οι οποίες αποτελούν ανεκτίμητο γενετικό πλούτο για την Κύπρο».

Ζητούν «την καθιέρωση υποχρεωτικού δεύτερου εργαστηριακού ελέγχου πριν από οποιαδήποτε απόφαση θανάτωσης, καθώς και τη δυνατότητα ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων».

Στοχεύουν ακόμη σε «εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απομόνωσης αντί της καθολικής θανάτωσης ολόκληρων κοπαδιών, όπου αυτό είναι δυνατό».

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται η «διασφάλιση πλήρους, δίκαιης και άμεσης αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εισοδήματος» και η «ενίσχυση της διαφάνειας, με παρουσία εκπροσώπων των κτηνοτρόφων στις διαδικασίες δειγματοληψίας και λήψης αποφάσεων».

Η κ. Πέτρου ανέφερε ότι ο σύνδεσμος συστάθηκε το βράδυ της Τρίτης και ότι έχουν περίπου 95 μέλη.

