Μπορεί να υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη σύζυγο και την οικογένειά της, ωστόσο λιγότερα είναι γνωστά για τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όπως το γεγονός ότι έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Laurent Macron, ο οποίος του μοιάζει εντυπωσιακά.

Τα γαλλικά ΜΜΕ ασχολούνται με τον Λοράν Μακρόν τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media και προκάλεσε πανικό.

Η ομοιότητά του με τον αδελφό του, πέραν από οφθαλμοφανής, κεντρίζει το ενδιαφέρον.

«Είναι ο σωσίας του», σχολίασε δημοσιογράφος σε εκπομπή όπου πρωτοπροβλήθηκε η φωτογραφία του Λοράν Μακρόν και αμέσως έκανε τον γύρο του Διαδικτύου.

«Μόλις ανακάλυψα τον αδελφό του Μακρόν, έχω τραυματιστεί ψυχικά, τον παράγουν μαζικά», αστειεύτηκε ένας χρήστης.

Άλλοι μίλησαν για… «αντιγραφή-επικόλληση», «κλώνο» και άλλοι, πιο απλά, για «εντυπωσιακή ομοιότητα».

J'ai créé un monstre avec mon tweet pitié. Désolé Monsieur Laurent Macron j'espère que vous allez bien j'irais vous voir pour mes soucis cardiaques pour me faire pardonner 🥹 pic.twitter.com/a4x4p2698M April 22, 2026

Ο 47χρονος αδελφός του Εμανουέλ Μακρόν, Λοράν, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κινείται συνειδητά στη σκιά του αδελφού του.

Διακεκριμένος επιστήμονας ο αδελφός του Εμανουέλ Μακρόν

Διαφορετικές προσωπικότητες, όπως γράφουν γαλλικά ΜΜΕ, ο Λοράν δεν έχει σχέση με τον Εμανουέλ και δεν ασχολείται ούτε στο παραμικρό με την πολιτική.

Ο γεννημένος το 1979 Λοράν, προερχόμενος από μια οικογένεια όπου η επιστήμη παίζει κεντρικό ρόλο (ο πατέρας του, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, είναι νευρολόγος και η μητέρα του, Φρανσουάζ Νογκές-Μακρόν, είναι γιατρός), σπούδασε επίσης ιατρική και ασχολήθηκε με την καρδιολογία και συγκεκριμένα την καρδιακή απεικόνιση, στην οποία έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.

«Ήταν ο γιατρός μου για τρία χρόνια. Έκανα εγχείρηση καρδιάς και αυτός ήταν που με περιέθαλψε», είπε ο Olivier Dartigolles στην εκπομπή «Tout beau, tout neuf» («Όλα όμορφα, όλα καινούργια»). Όπως ανέφερε: «Είναι πολύ καλός… Είναι πολύ καλός καρδιολόγος. Είναι ένας από τους καλύτερους στην καρδιακή απεικόνιση».

Διακριτικός από τη φύση του, σπάνια εμφανίζεται δημόσια μαζί με τον αδελφό του.

Έχει δώσει το «παρών» σε κάποιες δεξιώσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπως το 2024, όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί αγκαζέ με τη σύζυγό του, Σαμπίν, σε ένα επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Τζο Μπάιντεν.

Γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ακόμη ότι ο Λοράν Μακρόν όχι μόνο δεν εμφανίζεται δημοσίως, όχι μόνο δεν εκμεταλλεύεται τη συγγένεια με τον Γάλλο πρόεδρο, αλλά και ορισμένες φορές, για να αποφύγει την προσοχή, συστήνεται ως… μακρινός του ξάδερφος.

Στο πρσοωπικό κομμάτι, ο Λοράν Μακρόν είναι παντρεμένος με τη Σαμπίν Αϊμόντ, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τους δίδυμους Λουί και Μαρκόγ και την κόρη τους, Ρομάν.

