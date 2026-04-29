Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε η κτηνοτροφική περιοχή της Αθηένου, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες αιγοπροβάτων.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναμένονται εντός της ημέρας, ωστόσο η είδηση έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία, δεδομένου ότι ο Δήμος Αθηένου σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς κτηνοτρόφους είχαν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη θωράκιση της περιοχής και την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου.

Στην ευρύτερη περιοχή της Αθηένου είχαν δημιουργηθεί εφτά σημεία απολύμανσης, ενώ είχαν κλείσει όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι που οδηγούν στην κτηνοτροφική περιοχή. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 30 κτηνοτροφικά υποστατικά, με 15.000 περίπου αγελάδες και άλλες 20.000 αιγοπρόβατα.

Η τρέχουσα κατάσταση, αντικατοπτρίζει το μέγεθος της κρίσης που ξέσπασε μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος στις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 108 μολυσμένες μονάδες, εκ των οποίων οι 13 αφορούν βοοειδή (9 στη Λάρνακα, 4 στη Λευκωσία), οι 92 αιγοπρόβατα (67 στη Λάρνακα, 25 στη Λευκωσία) και 3 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία.

Η απώλεια ζωικού κεφαλαίου είναι τεράστια. Έχουν ήδη θανατωθεί 38.927 αιγοπρόβατα και 2.247 βοοειδή. Στον τομέα της χοιροτροφίας, έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση 16.644 χοίρων σε δύο μονάδες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για ακόμη 7.839 χοίρους σε τρίτη μονάδα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Μαΐου.

Τα μολυσμένα ζώα αντιστοιχούν στο 8,1% των ενήλικων αιγοπροβάτων, στο 2,8% των βοοειδών και στο 7,89% των χοίρων της Κύπρου.

Παρά την πρόοδο των εμβολιασμών, τα προβλήματα παραμένουν. Στην Επαρχία Αμμοχώστου ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί, ενώ στη Λάρνακα απομένει μόλις το 1,5% των αιγοπροβάτων. Ωστόσο, στην Επαρχία Λευκωσίας τα ποσοστά είναι χαμηλότερα (84% στα βοοειδή, 69% στα αιγοπρόβατα).