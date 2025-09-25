Οι πολίτες της Κύπρου εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου 103.3, που διεξήχθη την Άνοιξη του 2025 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, με ποσοστό 95%, οι Κύπριοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των τροφίμων, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ (72%). Επίσης, η ασφάλεια τροφίμων αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις, με 67% να την κατατάσσουν ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες έναντι 46% στην ΕΕ (με πρώτο το κόστος σε ποσοστό 74% έναντι 60% στην ΕΕ). Την ίδια στιγμή, 39% των Κυπρίων θεωρεί ότι γνωρίζει αρκετά για να αποφύγει ή να μετριάσει τους κινδύνους από τα τρόφιμα, έναντι του 30% στην ΕΕ ενώ το 34% θεωρεί δεδομένο ότι τα τρόφιμα που πωλούνται είναι ασφαλή, σε αντιδιαστολή με το 41% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Προβληματισμοί και ενημέρωση των πολιτών

Οι Κύπριοι καταναλωτές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ερωτηθέντων που ανησυχούν για την παρουσία χημικών ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα, σε ποσοστό 47% έναντι του 28% στην ΕΕ. Επίσης, εμφανίζονται για θέματα όπως: τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (να έχει ακούσει το 66% έναντι του 67% στην ΕΕ, τους απασχολεί το 49% και το 39% στην ΕΕ), την τροφική δηλητηρίαση μέσω των τροφίμων και ποτών που έχουν μολυνθεί από βακτήρια, ιούς και παράσιτα (να έχει ακούσει το 57% και το 62% της ΕΕ, τους απασχολεί το 41% και το 32% της ΕΕ), τις ασθένειες που εντοπίζονται στα ζώα π.χ. που επηρεάζουν τα ζώα ή τους ανθρώπους (να έχει ακούσει το 57% και το 65% της ΕΕ, τους απασχολεί το 44% και το 30% της ΕΕ), τα πρόσθετα όπως χρωστικές ουσίες, συντηρητικά ή αρωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ή ποτά (να έχει ακούσει το 56% και το 71% της ΕΕ, τους απασχολεί το 42% και το 35% της ΕΕ),τα μικροπλαστικά στα τρόφιμα (να έχει ακούσει το 48% και το 63% της ΕΕ, τους απασχολεί το 25% και το 33% της ΕΕ) και τα κατάλοιπα αντιβιοτικών και ορμονών στο κρέας (να έχει ακούσει το 42% και το 64% στην ΕΕ, τους απασχολεί το 29% και το 36% της ΕΕ).

Όσον αφορά την ενημέρωση των Κυπρίων, αυτή προέρχεται κυρίως από την τηλεόραση (56% και 55% στην ΕΕ), και εξίσου από τα διαδικτυακά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ιστότοπους φιλοξενίας βίντεο (56% και 26% στην ΕΕ), τις συζητήσεις με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους (44% και 42% στην ΕΕ), την αναζήτηση στο διαδίκτυο (26% και 38% στην ΕΕ), και στους Ιστότοπους Δημοσίων Αρχών (21% και 18% στην ΕΕ). Οι δε πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης θεωρούνται οι επιστήμονες πανεπιστημίων ή δημόσιων ερευνητικών οργανισμών (85% και 84% στην ΕΕ), οι γιατροί (83% και 90% στην ΕΕ), οι οργανώσεις καταναλωτών (78% και 82% στην ΕΕ), οι επιστήμονες που εργάζονται σε βιομηχανικό ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό (73% και 66% στην ΕΕ) και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (70% και 69% στην ΕΕ).

Συμπεριφορές και αντιδράσεις σε κινδύνους

Σε περίπτωση τροφιμογενούς νόσου, το 78% των Κυπρίων δηλώνουν ότι θα άλλαζαν τον τρόπο προετοιμασίας ή κατανάλωσης τροφίμων (έναντι του 77% στην ΕΕ). Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στις ηλικίες 25–39 ετών (86% έναντι του 80% στην ΕΕ) και 40–54 ετών (82% έναντι του 79% στην ΕΕ), ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν ελαφρώς μεγαλύτερη ευαισθησία από τους άνδρες.

Εμπιστοσύνη στο σύστημα της ΕΕ

Ισχυρή παρουσιάζεται η εμπιστοσύνη των Κυπρίων στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας τροφίμων όπου το 83% (έναντι του 76% της ΕΕ) γνωρίζει ότι η ΕΕ βασίζεται σε επιστημονικές συμβουλές για την αξιολόγηση κινδύνων, το 82% (έναντι του 79% στην ΕΕ)ότι υπάρχουν επαρκείς κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων και τέλος, το 79% (έναντι του 71% στην ΕΕ) γνωρίζει ότι η ΕΕ συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις εθνικές αρχές σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.