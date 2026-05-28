Συγκλονισμό για τον θάνατο ενός αλλοδαπού και πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση των ακατάλληλων κτηρίων προκαλούν όσα απίστευτα συνέβησαν χθες το πρωί στην πολυκατοικία «Φιλάντα», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μακαρίου, κοντά στο λιμάνι Λάρνακας. Τρεις αλλοδαποί έκαναν βουτιά στο κενό για να μην συλληφθούν, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), με αποτέλεσμα ο ένας να υποκύψει στα τραύματά του λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ. Το ΤΑΕ Λάρνακας θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του αλλοδαπού, καθώς και του τραυματισμού των υπόλοιπων δύο.

Στην πολυκατοικία, τα πέντε μπλοκ της οποίας καταλαμβάνουν ένα οικοδομικό τετράγωνο, εκτυλίχθηκε χθες ένα θρίλερ που κατέληξε σε τραγωδία. Λίγο μετά τις 9 το πρωί έσπευσαν στον χώρο ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ΥΑΜ στη Λάρνακα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως σε μπλοκ της πολυκατοικίας διέμεναν αλλοδαποί που δεν έχουν άδεια παραμονής στη Δημοκρατία. Στη θέα των αστυνομικών επικράτησε πανδαιμόνιο ειδικά σε ένα μπλοκ, στο οποίο υπήρχαν καταγγελίες για παράνομη κατάληψη άδειων διαμερισμάτων.

Ένας αλλοδαπός, προκειμένου να μην συλληφθεί, πήδηξε από μπαλκόνι διαμερίσματος στον 4ο όροφο και βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο στον δεύτερο όροφο. Το αποτέλεσμα ήταν να κτυπήσει στο κεφάλι και να τραυματιστεί κρίσιμα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε πως φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και διασωληνώθηκε. Όπως προαναφέρθηκε χθες το βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του. Τα στοιχεία του μέχρι χθες δεν είχαν εξακριβωθεί.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί εντοπίστηκαν ακόμη δύο τραυματισμένα πρόσωπα, σε άλλο ακάλυπτο χώρο του δεύτερου ορόφου, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ίδιου κτηρίου της «Φιλάντα». Όπως εκτιμάται οι δύο, 28 και 38 ετών από το Κόνγκο, πήδηξαν από παράθυρο στον τέταρτο όροφο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και επί τόπου έσπευσαν άλλα δύο ασθενοφόρα, καθώς και ειδική πλατφόρμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το philenews κατέγραψε καρέ-καρέ τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης των δύο αλλοδαπών, που μεταφέρθηκαν κι αυτοί με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

«Είδαμε πολλά περιπολικά να φτάνουν στον χώρο γύρω στις 9:30 το πρωί. Έκαναν έρευνες στα διαμερίσματα. Μετά κάποιοι έπεσαν, δεν ξέρουμε πώς και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο», ανέφερε στο philenews Παλαιστίνιος που διαμένει νόμιμα στην εν λόγω πολυκατοικία. Εξάλλου, αλλοδαπή ένοικος της πολυκατοικίας, ανέφερε πως εδώ και καιρό υπήρχαν ακατοίκητα διαμερίσματα, σε τουλάχιστον ένα κτήριο της «Φιλάντα», τα οποία είχαν καταληφθεί από άτομα αφρικανικής καταγωγής.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που η ΥΑΜ κάνει έφοδο στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Αντίστοιχη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και τον περασμένο Ιούλιο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν συλληφθεί αρκετοί αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στο κτήριο. Κατά τη χθεσινή επιχείρηση της Αστυνομίας, που επεκτάθηκε και σε άλλα κτηριακά συγκροτήματα της Λάρνακας συνελήφθησαν 19 αλλοδαποί, που φαίνεται πως διαμένουν παράνομα στην Κύπρο. Οι αλλοδαποί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Αφρικανοί, αναμένεται να απελαθούν.

Η πονεμένη ιστορία της «Φιλάντα» και οι αποφάσεις του ΕΟΑΛ

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η πολυκατοικία «Φιλάντα» παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, με τους ενοίκους να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες που παραπέμπουν σε τριτοκοσμική χώρα. Στο τεράστιο συγκρότημα διαπιστώθηκε πως υπάρχουν σχεδόν 100 ιδιοκτήτες, οι οποίοι προειδοποιήθηκαν πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, δεν έλαβαν μέτρα. Η απουσία μέτρων, πάντως, βαραίνει και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με δεδομένο πως ο χώρος να αποτελεί μια μεγάλη ανοικτή πληγή στη Λάρνακα.

Στις 19 Ιουλίου 2025, ο «Φ» ανέδειξε την κατάσταση στην πολυκατοικία-τρώγλη, καταδεικνύοντας, για ακόμη μια φορά, την ανάγκη λήψης μέτρων, μέσω τραγικών εικόνων που μετέδωσε από το εσωτερικό του κτηρίου. Σε κάποια από τα διαμερίσματα του συγκροτήματος δεν υπάρχουν καν πόρτες, με τους διαμένοντες σε αυτά να έχουν τοποθετήσει κουρτίνες στην είσοδο. Οι τοίχοι έχουν διαβρωθεί, ενώ υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια παντού. Μια κατάσταση, δηλαδή, που δεν περιοποιεί τιμή σε κανένα.

Η «Φιλάντα» είναι ένα από τα τρία μεγάλα κτήρια στη Λάρνακα, τα οποία βρίσκονται από τις αρχές Μαΐου στο μικροσκόπιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, λόγω της επικινδυνότητας τους. Μάλιστα, όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο Οργανισμός έλαβε χθες την έκθεση των μελετητών και θ’ ανακοινώσει εντός της επόμενης εβδομάδας τον τρόπο χειρισμού του εν λόγω κτηρίου. Ξεκαθάρισε, εξάλλου, πως αυτή η διαδικασία δεν σχετίζεται με όσα συνέβησαν χθες και είχε δρομολογηθεί. «Εκτιμούμε πως μέχρι τη Δευτέρα θα έχει αποφασιστεί εάν πρέπει να εκκενωθεί και να σφραγιστεί ο χώρος ή εάν πρέπει να δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες για επιδιορθώσεις», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως τα θέματα υγιεινής που προκύπτουν,, αλλά και της κατάληψης των χώρων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΟΑΛ.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους επανέλαβε, με πολύ αυστηρό τρόπο, πως η ευθύνη βαραίνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι οφείλουν αμέσως να λάβουν μέτρα για την άρση της επικινδυνότητας των κτηρίων. Σημειώνεται πως ο ΕΟΑΛ θα δώσει περιθώριο μίας εβδομάδας για επιδιορθώσεις σε επικίνδυνη πολυκατοικία στη Χρυσοπολίτισσα, ενώ ενημερώθηκε πως οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, μέρος των οποίο κατέπεσε τις προηγούμενες μέρες, θα προχωρήσουν σε κατεδάφισή τους.