Μια σημαντική απόφαση πήρε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο που σχετίζεται με τις διαδικασίας ασύλου των ατόμων που επιχειρούν να εισέλθουν στη χώρα μας και να αιτηθούν άσυλο.

Υιοθετείται ο Κανονισμός για κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην ΕΕ και καθορίστηκε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, Ελέγχου, Διαλογής και Ταυτοποίησης (ΚΕΔΥΤ) «Πουρνάρα», ταυτόχρονα και ως «Κέντρο διαδικασιών ασύλου στα σύνορα», με τους αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο να μην θεωρούνται πως έχουν εισέλθει στη χώρα. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το «Πουρνάρα», παρ’ όλο που βρίσκεται στην ενδοχώρα, εντούτοις, για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών ασύλου στα σύνορα, θα θεωρείται πως όσοι αλλοδαποί οδηγούνται εκεί δεν θα έχουν ακόμη εισέλθει εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ως πολύ σημαντική, γιατί αλλοδαποί που έρχονται στην Κύπρο θα παραμένουν στο «Πουρνάρα» και σε 12 εβδομάδες θα αποφασίζεται κατά πόσον θα παραμένουν στη Δημοκρατία ή θα κινούνται άμεσα οι διαδικασίες επιστροφής τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, κατά τη διαδικασία ασύλου στα σύνορα, η οποία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου διαλογής, οι αιτούντες δεν έχουν άδεια εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και οφείλουν να παραμένουν στα εξωτερικά σύνορα ή σε καθορισμένες τοποθεσίες πλησίον αυτών. Το μέτρο της παραμονής αλλοδαπών στα σύνορα (στην περίπτωση της Κύπρου το «Πουρνάρα») θα ισχύει όταν ο αιτών άσυλο αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όταν έχει παραπλανήσει σκόπιμα τις Αρχές σχετικά με την ταυτότητα ή την ιθαγένειά του ή όταν η αίτησή του θεωρείται πιθανό να είναι αβάσιμη, ή αν προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής.

Απελαύνονται δύο Παλαιστίνιοι

Στο μεταξύ, τον δρόμο της επιστροφή στη χώρα τους θα πάρουν δυο Παλαιστίνιοι, οι οποίοι είχαν επιτεθεί προχθές κατά τριών Ισραηλινών πολιτών στο κέντρο της Λευκωσίας. Με οδηγίες του υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, αφαιρείται άμεσα το καθεστώς ασύλου από τους δύο δράστες που είχαν επιτεθεί κατά των τριών Ισραηλινών. Ο υφυπουργός Μετανάστευσης κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει το επεισόδιο, επανέλαβε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές και η πολιτική της κυβέρνησης σε τέτοιου είδους περιστατικά είναι αυστηρότατη. «Όσοι αλλοδαποί δεν σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί επιδεικνύοντας παραβατική συμπεριφορά, θα έχουν συνέπειες και θα τους αφαιρείται το καθεστώς ασύλου», τόνισε ο κ. Ιωαννίδης.

Η επίθεση και ο τραυματισμός των τριών Ισραηλινών στο κέντρο της Λευκωσίας συνέβη προχθές και, μάλιστα, μέρα μεσημέρι σε κοινή θέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, οι τρεις Ισραηλινοί κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν στην εντός των τειχών πόλη, από δύο πρόσωπα. Μάλιστα, ο ένας εκ των Ισραηλινών φαίνεται να τραυματίστηκε στο αυτί.

Τώρα, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε από τους δύο να αφαιρεθεί το καθεστώς που είχαν μέχρι σήμερα και θα κινηθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού στη χώρα τους.