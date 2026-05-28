Χειμώνα θυμίζουν τα φαινόμενα της ημέρας, καθώς αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σε ισχύ θα τεθεί σε λίγες ώρες και Κίτρινη Προειδοποίηση, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να αναφέρει πως την περιοχή μας επηρεάζει μια ασταθής αέρια μάζα.

Η Κίτρινη Προειδοποίηση, η οποία αναφέρει ότι αναμένονται «μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά», θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11:00 μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. «Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Η ένταση της βροχής είναι δυνατό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά».

Σήμερα, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν το απόγευμα στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα σε νότιες και ανατολικές περιοχές.

Το Σάββατο και την Κυριακή, αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό το απόγευμα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.