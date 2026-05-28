Σε στάση αναμονής για την πρόταση της Αρχής Λιμένων βρίσκονται οι φορείς της Λάρνακας, οι οποίοι έχουν ζητήσει σαφή χρονοδιαγράμματα για τα έργα που αναμένεται να δοθούν εντός Ιουνίου.

Αυτά, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη στο Προεδρικό, θα περιλαμβάνουν αναπτύξεις σε λιμάνι, μαρίνα και χερσαίο χώρο, καθώς και πλάνο για ενοποίηση των παραλιακών μετώπων των Φοινικούδων και της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων.

Για όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενημερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε πως αποφασίστηκε όπως η Αρχή Λιμένων αναλάβει όλα τα έργα.

Σ’ ό,τι αφορά στο λιμάνι, αποφασίστηκε η αναβάθμισή του σε τουριστικό και συμβατών εμπορικών φορτίων, κάτι που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της Λάρνακας.

Άμεση προτεραιότητα θα δοθεί στην αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης οχληρών φορτίων, με στόχο την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αναφορικά με τη μαρίνα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση και επέκτασή της, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε πως προωθείται η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου για αστικές χρήσεις, σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις ανάγκες της πόλης, αλλά και ενοποίηση του παραλιακού μετώπου.

Η πρόταση της Αρχής λιμένων Κύπρου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν η ΑΛΚ, που φέρεται να έχει διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του έργου, θα παρουσιάσει οδικό χάρτη με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Γι’ αυτό έχει συσταθεί Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή του κράτους, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των τοπικών φορέων, με αποστολή την αποσαφήνιση των βασικών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη για την προώθηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ετοιμασία master plan.

Σημειώνεται πως χθες συμπληρώθηκαν δύο ακριβώς χρόνια από τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings, με τη Λάρνακα να μην έχει δει, μέχρι στιγμής, ουσιαστικά έργα στις δύο υποδομές και να ελπίζει πως μετά τις αποφάσεις στο Προεδρικό αυτά θα μπουν, επιτέλους, σε πορεία υλοποίησης.