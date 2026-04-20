Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2026, ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε πως η προαναγγελθείσα Δημοσιογραφική Διάσκεψη, με θέμα την πορεία και το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου της πόλης, ενός έργου υψίστης σημασίας για τη Λάρνακα και την ευρύτερη επαρχία, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

Αναφορικά με την κινητοποίηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00, με σημείο συγκέντρωσης τον κυκλικό κόμβο του Λιμανιού Λάρνακας.

«Καλούνται όλοι οι δημότες και κάτοικοι της Λάρνακας να συμμετάσχουν δυναμικά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πόλη δεν αποδέχεται άλλες καθυστερήσεις, ασάφειες ή παλινδρομήσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία υποδεικνύεται πως η Λάρνακα δεν μπορεί να περιμένει άλλο. «Άμεσες αποφάσεις. Ξεκάθαρος σχεδιασμός. Έναρξη υλοποίησης τώρα», ζητά ο Δήμος Λάρνακας, που μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης, αποφάσισαν ομόφωνα μέτρα αντίδρασης προκειμένου να μπουν σε πορεία υλοποίησης τα έργα.