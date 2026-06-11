Σοκ έχει προκαλέσει στο Κεντάκι υπόθεση διπλής δολοφονίας, όπου μια 18χρονη πήγε να χωρίσει τον σύντροφό της έχοντας μαζί της τη στενή της φίλη, 19 ετών και πρόσφατη μητέρα. Ο 21χρονος πρώην σύντροφος τις πυροβόλησε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, μετά από καταδίωξη 30 λεπτών από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 18χρονη Τζέντανς Χέιλ είχε αποφασίσει το περασμένο Σάββατο να χωρίσει τον 21χρονο Τζέιμς Πρίντι. Για συναισθηματική υποστήριξη πήρε μαζί της τη στενή της φίλη, τη 19χρονη Λάιλα Άσερ, η οποία είχε πρόσφατα γίνει μητέρα ενός κοριτσιού.

Η μητέρα της Χέιλ, σε κατάσταση πανικού, κάλεσε το κέντρο έκτακτης ανάγκης 911, ενημερώνοντας ότι η κόρη της κρατούνταν παρά τη θέλησή της μέσα σε αυτοκίνητο. Σε ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το WKYT, ακούγεται να αναφέρει ότι υπήρχαν στοιχεία πως η νεαρή προσπαθούσε όλη την ημέρα να απομακρυνθεί από τον Πρίντι και να τερματίσει τη σχέση τους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το κόκκινο Chevrolet Cobalt που οδηγούσε ο 21χρονος και ξεκίνησαν καταδίωξη, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει, ενώ η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να το ακινητοποιήσουν.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το όχημα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Και οι τρεις επιβαίνοντες ήταν νεκροί, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Λόρελ ανακοίνωσε ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο Τζέιμς Πρίντι πυροβόλησε και σκότωσε τις δύο νεαρές γυναίκες πριν αυτοκτονήσει.

Η Λάιλα Άσερ είχε πρόσφατα φέρει στον κόσμο ένα κοριτσάκι, όπως προκύπτει από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στην κοινότητα.

«Ήταν δύο αθώα κορίτσια. Η μία ήταν μητέρα ενός βρέφους και όλο αυτό έχει σοκάρει τους πάντες», δήλωσε η φίλη τους Μακένζι Γουότς στο τοπικό δίκτυο Lex 18.

Σε διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για τις οικογένειες των δύο θυμάτων αναφέρεται ότι οι δολοφονίες έχουν αφήσει συγγενείς και φίλους «σε κατάσταση σοκ, παλεύοντας να βρουν τις λέξεις και τη δύναμη να συνεχίσουν». Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται ότι οι δύο φίλες είχαν πολύ στενό δεσμό και οι οικογένειές τους επιθυμούν να τιμήσουν αυτή τη σχέση πραγματοποιώντας τις κηδείες τους ταυτόχρονα. Μέχρι το πρωί της Τετάρτης είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 5.000 δολάρια για τον σκοπό αυτό.

Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις προκάλεσε η πρωτοβουλία της μητέρας του Τζέιμς Πρίντι να δημιουργήσει ξεχωριστή διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για τον γιο της. Στην περιγραφή της εκστρατείας τον χαρακτηρίζει «καλό παιδί» που «έφερε πολλή χαρά στη ζωή μας και στις ζωές όσων τον γνώρισαν». «Ήταν ο άνθρωπος που πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει τους άλλους και το χαμόγελό του μπορούσε να φωτίσει ένα ολόκληρο δωμάτιο», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο της καμπάνιας, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση 4.000 δολαρίων.

Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Τετάρτης η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε συγκεντρώσει μόλις 50 δολάρια από τέσσερις δωρητές, σε αντίθεση με το κύμα συμπαράστασης που εκδηλώθηκε προς τις οικογένειες των δύο νεαρών θυμάτων.

protothema.gr