Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Λόγγο Αιγίου μία 54χρονη μάνα και ένας 26χρονος γιος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Τα θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο φονικό.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο 65χρονος είναι και ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

protothema.gr