Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ Ουγγαρίας και Καζακστάν, όταν εναέρια κάμερα τηλεοπτικής κάλυψης κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο.

Η κάμερα, γνωστή ως spidercam, έπεσε εντός του γηπέδου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και όσων βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο στάδιο Nagyerdei Stadion του Ντέμπρετσεν, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουγγαρίας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε με νίκη των γηπεδούχων με 3-1.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κάμερα έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων και προσγειώθηκε δίπλα στη γραμμή του γηπέδου. Από καθαρή τύχη, κανένας ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της πτώσης, ενώ η συσκευή κατέληξε σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από εικονολήπτη που εργαζόταν εκείνη την ώρα.

🎥💥 Une catastrophe a été évitée de justesse lors d'un match amical Hongrie-Kazakhstan, mardi 9 juin. Une caméra s'est écrasée sur la pelouse manquant de peu un cameraman pic.twitter.com/uLXzFflusv — franceinfo (@franceinfo) June 10, 2026

Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, προσφέροντας εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά. Οι κάμερες αυτές, που ζυγίζουν περίπου 30 κιλά, αναρτώνται μέσω ειδικών συστημάτων καλωδίων υψηλής αντοχής, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν το βάρος τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή αστοχία ενός από τα καλώδια στήριξης, γεγονός που ενδέχεται να προκάλεσε την πτώση της κάμερας στον αγωνιστικό χώρο. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές και τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, όπως μεταδίδει το lequipe.fr

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με τους παρευρισκόμενους να κάνουν λόγο για ένα ατύχημα που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Πηγή: iefimerida.gr