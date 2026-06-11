Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εξετάσεων για υπόθεση που αφορούσε στα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 42χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Πρόκειται για μέλος της Αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, 2026 στην επαρχία Λεμεσού και αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη για ανατροπή και παρεμπόδιση της πορείας της δικαιοσύνης και επηρεασμού μάρτυρα, παρεμπόδισης και παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία καθώς και απειλής.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στις 14 Μαΐου και 45χρονο μέλος της Αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνάται το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 45χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ με σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των €220.000, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο πολυτελείας.

Οι άλλες δύο συλλήψεις, αφορούν 49χρονο και 50χρονη, εναντίον των οποίων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των δύο προσώπων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των €200.000, στη βάση διατάγματος Δικαστηρίου, στην οποία περιλαμβάνονται τέσσερα αυτοκίνητα πολυτελείας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.