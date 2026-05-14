Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα, πέρασε σήμερα η Αστυνομία στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όπου και διενεργήθηκαν σήμερα δύο επιχειρήσεις στη Λεμεσό μετά από ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Πρόκειται για 45χρονο, μέλος της Αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνάται το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από έρευνα που διενεργήθηκε σήμερα στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ με σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των €220.000, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο πολυτελείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 45χρονος αστυφύλακας είναι πρόσωπο που απασχόλησε ξανά τις Αρχές αφού συλληφθεί και για επίθεση εναντίον οδηγού εταιρείας φωτοεπισήμανσης, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 12/03/2026 στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Οι άλλες δύο συλλήψεις, αφορούν 49χρονο και 50χρονη, εναντίον των οποίων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των δύο προσώπων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των €200.000, στη βάση διατάγματος Δικαστηρίου, στην οποία περιλαμβάνονται τέσσερα αυτοκίνητα πολυτελείας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.