Τρομακτικές σκηνές καταγράφηκαν σε βίντεο από τον αυτοκινητόδρομο Κουζέι Μαρμαρά στην Τουρκία, όπου οδηγός αυτοκινήτου άλλαξε λωρίδα την τελευταία στιγμή χωρίς να αντιληφθεί τη μηχανή που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα από αριστερά.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από το τροχαίο που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κουζέι Μαρμαρά, φαίνεται μια μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Κάποια στιγμή ο οδηγός ενός αυτοκινήτου λευκού χρώματος που βρισκόταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, αποφάσισε να κινηθεί στην αριστερή.

Όπως, όμως, προκύπτει από την κάμερα στη μηχανή, ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε αλλαγή λωρίδας την τελευταία στιγμή ενώ βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό χωρίς να αντιληφθεί ότι αριστερά του βρισκόταν η εν κινήσει μηχανή.

Αποτέλεσμα ήταν η μηχανή να γκρεμιστεί και ο αναβάτης να βρεθεί στην άσφαλτο διανύοντας αρκετά μέτρα μέχρι να σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Kontrolsüz şerit değiştirdi sürücü ölümden döndü!



Kuzey Marmara otoyolunda kontrolsüz şerit değiştiren otomobil sürücüsü yolunda ilerleyen motosikletliye çarptı. Yerde metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün… pic.twitter.com/iii2EyTTp3 June 10, 2026

protothema.gr