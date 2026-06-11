Η πιο φορτισμένη ιστορικά λεπτομέρεια όλου του Μουντιάλ του 2026, στο οποίο η Αϊτή επιστρέφει για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το μακρινό 1974.

Η κεντρική εικόνα του παρόντος άρθρου μοιάζει με λάθος του σχεδιαστή: μια πολωνική σημαία στο στήθος μιας ομάδας της Καραϊβικής. Δεν είναι. Είναι ίσως η πιο φορτισμένη ιστορικά λεπτομέρεια όλου του Μουντιάλ του 2026, στο οποίο η Αϊτή επιστρέφει για δεύτερη φορά στην ιστορία της – και πρώτη μετά το μακρινό 1974.

Πίσω από την λεπτομέρεια αυτή κρύβεται μια αφήγηση δύο αιώνων. Το 1802 ο Ναπολέων αναδιοργάνωσε τις πολωνικές Λεγεώνες και έστειλε τη 2η και 3η ημιταξιαρχία -γύρω στους 5.000 άνδρες- στο Σεν Ντομένγκ, ως τμήμα της μεγαλύτερης γαλλικής εκστρατείας της εποχής. Επίσημη αποστολή: η κατάπνιξη της εξέγερσης των σκλάβων, που είχε ξεκινήσει ο Τουσέν Λουβερτίρ και συνέχιζε ο Ζαν-Ζακ Ντεσαλίν.

Η τραγική ειρωνεία

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι οι ίδιοι οι Πολωνοί ήταν λαός χωρίς πατρίδα. Μετά τον διαμελισμό της Πολωνίας από Ρωσία, Πρωσία και Αυστρία το 1795, πολλοί στρατιώτες είχαν προσχωρήσει στους στρατούς του Ναπολέοντα ελπίζοντας ότι μια γαλλική νίκη θα αποκαθιστούσε την πολωνική ανεξαρτησία.

Στάλθηκαν, δηλαδή, να αλυσοδέσουν ξένους για να ελευθερωθεί η δική τους χώρα. Ο στρατηγός Μιχάλ Σοκολνίτσκι έγραψε με οργή το 1802: όσοι πολέμησαν για την ελευθερία και αρνήθηκαν την καταπίεση θα πάνε τώρα να βάλουν αλυσίδες σε ελεύθερους ανθρώπους. Ένας άλλος αξιωματικός έγραψε ότι τον έστελναν «να πολεμήσει τους νέγρους για τη δική τους ζάχαρη».

Όταν έφτασαν, είδαν την πραγματικότητα: δεν αντιμετώπιζαν συμμορίες αλλά ανθρώπους που διεκδικούσαν την ελευθερία τους – μια εικόνα εξαιρετικά οικεία. Μετά τις γαλλικές θηριωδίες και τις τρομερές απώλειες από τον κίτρινο πυρετό, ένα τμήμα των Πολωνών αυτομόλησε στο πλευρό του Ντεσαλίν.

Ο στρατηγός Βλάντισλαβ Γιαμπλονόφσκι, ο ίδιος μιγάς, πέθανε από πυρετό λίγο μετά την άφιξή του. Κατά μαρτυρία Πολωνού αξιωματικού, ο Ντεσαλίν «κέρδισε» τριάντα τυφεκιοφόρους, που τους έκανε τιμητική φρουρά του.

Όταν η Αϊτή κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1804, ο Ντεσαλίν θυμήθηκε το περιστατικό και όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Όταν διέταξε τη σφαγή των λευκών, εξαίρεσε τους Πολωνούς· τους αναγνώρισε και τους χάρισε πλήρη ιθαγένεια με το Σύνταγμα του 1805.

Όταν η Αϊτή κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1804, ο Ντεσαλίν θυμήθηκε το περιστατικό και όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Όταν διέταξε τη σφαγή των λευκών, εξαίρεσε τους Πολωνούς· τους αναγνώρισε και τους χάρισε πλήρη ιθαγένεια με το Σύνταγμα του 1805 / ΑΡ

Για «τους λευκούς νέγρους της Ευρώπης»

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε μια ακριβέστερη απόχρωση από εκείνη που κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο και στα αθλητικά sites: η περίφημη φράση δεν ήταν ακριβώς «Μαύροι της Ευρώπης». Ήταν ο Μπουαρόν-Τονέρ που τους αποκάλεσε «τους λευκούς νέγρους της Ευρώπης», και ο Ντεσαλίν συντάχθηκε μαζί του.

Η κληρονομιά επιβίωσε. Από τους περίπου 400-500 Πολωνούς που έμειναν, γεννήθηκε η κοινότητα στο χωριό Καζάλ -που οι ντόπιοι λένε «La Pologne – με απογόνους που σήμερα μετρώνται σε λίγες χιλιάδες. Έμεινε ακόμη η Μαύρη Παναγία της Τσενστοχόβα, που οι λεγεωνάριοι κουβάλησαν μαζί τους και ταυτίστηκε με την Ερζουλί Νταντόρ της βουντού.

Δύο αιώνες αργότερα, λοιπόν, η σημαία στο στήθος των «Γρεναδιέρων» δεν είναι διακόσμηση. Είναι ένα «ευχαριστώ» και μια ανάμνηση ότι κάποτε, σ’ έναν πόλεμο που δεν τους ανήκε, κάποιοι αρνήθηκαν να γίνουν δεσμοφύλακες.

iefimerida.gr