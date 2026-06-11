Η αναμονή πλησιάζει στο τέλος της, καθώς λίγες μόνο ώρες απομένουν μέχρι η «στρογγυλή θεά» να στηθεί ξανά στη σέντρα, τέσσερα χρόνια μετά τη στέψη της Αργεντινής στο Κατάρ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026 ξεκινά την Πέμπτη 11 Ιουνίου και για πρώτη φορά αποκτά τέτοια έκταση, καθώς θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, σημαντικά περισσότερες από τις 32 που ίσχυαν μέχρι το 2022.

Η διεύρυνση αυτή μετατρέπει το τουρνουά σε μια πραγματική παγκόσμια γιορτή, αλλά και σε ένα πολύ πιο απαιτητικό αγωνιστικό μαραθώνιο. Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αγώνες για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, δηλαδή 40 περισσότερα παιχνίδια σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, αυξάνοντας θεαματικά τη διάρκεια, την ένταση και το απρόβλεπτο του θεσμού, που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου.

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