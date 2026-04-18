Ομόφωνη απόφαση για κινητοποιήσεις έλαβε η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, που συνήλθε εκτάκτως, μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Μεταφορών πως τελικά δεν θα καταθέσει πρόταση η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). Σημειώνεται πως παρά το γεγονός πως οι φορείς της Λάρνακας ενημερώθηκαν επίσημα από την ΑΛΚ πως ετοιμάζει πρόταση για ανάπτυξη των δύο υποδομών, που θα περιλαμβάνει και τους χερσαίους χώρους, τελικά αποφασίστηκε όπως προηγηθούν πολιτικές αποφάσεις στη βάση μελέτης του Υπερταμείου της Ελλάδας. Η μελέτη αναμένεται να παραδοθεί τέλος του μηνός και θα καταδείξει ποιοι χερσαίοι χώροι θα αποδεσμευτούν.

«Ο υπουργός μας είπε σε συνάντηση την περασμένη Πέμπτη πως μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου θα μας φέρει την πρόταση του Υπερατμείου που θα καθορίσει πόσος χερσαίος χώρος θα παραχωρηθεί από τους λιμενικούς χώρους για ανάπτυξη όπως την θέλουμε. Μας είπε πως όταν καθοριστεί ο χερσαίος χώρος σε 1-1.5 μήνα θα φέρει ολοκληρωμένη πρόταση ανάπτυξης του λιμανιού της μαρίνας και του χερσαίου χώρου, με υλοποίηση πιθανόν από την Αρχή Λιμένων, με κοστολόγηση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Εμείς επειδή χάθηκαν δύο χρόνια που δεν έγινε τίποτα αποφασίσαμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία, που θα καθοριστεί τις επόμενες μέρες, προκειμένου να δείξουμε πως δεν πάει άλλο και αυτή τη φορά δεν υπάρχουν περιθώρια νέων καθυστερήσεων», δήλωσε στο philenews ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

Ο κ. Βύρας εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός πως δύο σχεδόν χρόνια μετά τον τερματισμό της σύμβασης της αναδόχου εταιρείας, το έργο παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις και δεν έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας αποφάσισε επιπρόσθετα την πραγματοποίηση δημοσιογραφικής διάσκεψης με τη συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης, με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η ημερομηνία της κινητοποίησης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας συνήλθε την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 εκτάκτως με μοναδικό θέμα την πορεία και το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου της πόλης — ενός έργου υψίστης σημασίας για τη Λάρνακα και την ευρύτερη επαρχία.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε εκτενής αναφορά στις μέχρι σήμερα εξελίξεις, καθώς και στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τους τοπικούς φορείς. Όπως μεταφέρθηκε, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί η μελέτη του Υπερταμείου η οποία θα περιλαμβάνει σαφή καθορισμό των τετραγωνικών μέτρων για χερσαία ανάπτυξη από την υφιστάμενη γη των λιμενικών χώρων. Εν συνεχεία, η δέσμευση του υπουργού είναι πως εντός ενός με δύο μηνών θα παρουσιάσει προσχέδιο συνολικής πρότασης, που θα περιλαμβάνει προκαταρτικό master plan ανάπτυξης τόσο του λιμανιού, του χερσαίου χώρου και της μαρίνας, όσο και το προκαταρτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με εμπλοκή της Αρχής Λιμένων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει με τον πιο έντονο τρόπο ότι, μετά από δύο χρόνια από τον τερματισμό του συμβολαίου με την ΚΙΤΙΟΝ χωρίς ουσιαστική πρόοδο, δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για περαιτέρω καθυστερήσεις. Η Λάρνακα απαιτεί και δικαιούται ξεκάθαρες αποφάσεις, συγκεκριμένο σχεδιασμό και άμεση έναρξη υλοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή δηλώνει ότι παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη να διεκδικήσει δυναμικά την προώθηση του έργου. Τονίζεται ότι, οι πιο πάνω δεσμεύσεις του Υπουργού αποτελούν καθοριστική στιγμή και αναμένονται να συνοδεύονται από πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση, χωρίς περαιτέρω ασάφειες ή αναβολές.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως, πριν από την επίσκεψη του Υπουργού στη Λάρνακα:

• πραγματοποιηθεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη από σύσσωμη την Επιτροπή, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών,

• διοργανωθεί μαζική κινητοποίηση των Λαρνακέων έξω από το λιμάνι και τη μαρίνα, ως ένδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλες παλινδρομήσεις ή νέες καθυστερήσεις

Οι σχετικές ημερομηνίες τόσο για τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, όσο και για την κινητοποίηση θα ανακοινωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η πόλη δεν μπορεί να παραμένει άλλο σε αναμονή. Η Λάρνακα προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει.