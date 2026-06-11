ΟΙ παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα δημιουργούν αλυσιδωτά προβλήματα. Την τελευταία περίοδο, ως αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών, έγινε «εισαγωγή», από τις κατεχόμενες περιοχές στις ελεύθερες, τον αφθώδη πυρετό.

ΛΟΓΩ αυτών των δεδομένων, με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης επικίνδυνων ασθενειών, στην προκειμένη περίπτωση του αφθώδους πυρετού, η κυβέρνηση υιοθέτησε νέα μέτρα. Υιοθέτησε πολύ πιο αυστηρά μέτρα. Αυτά πρωτίστως αφορούν τις μετακινήσεις ζώων, αλλά και ενδεχόμενες διακινήσεις των ζώων και ζωικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η τροποποίηση του νόμου, που ελπίζουμε να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετατρέπει τις μέχρι πρότινος ποινές σε εξοντωτικές για τους παραβάτες. Ποινές που αφορούν τις ποινές φυλάκισης στα πέντε ακόμη και δέκα έτη ενώ και η χρηματική ποινή φθάνει μέχρι €250.000. Πρόκειται για μια σημαντική αποτρεπτικού χαρακτήρα απόφαση.

Η ΑΥΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ, άλλωστε, των ποινών στοχεύει στο να λειτουργήσουν αυτές αποτρεπτικά. Και ελπίζουμε να λειτουργήσουν καθώς ακόμη και μετά το ξέσπασμα της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό, φαίνεται πως κάποιοι συνέχισαν να μεταφέρουν ζώα και σανό από τα κατεχόμενα. Αυτό συνιστά έγκλημα καθώς την ώρα της μάχης κατά του αφθώδους πυρετού, των μεγάλων προσπαθειών, κάποιοι συνέχιζαν να ενισχύουν τον ιό. Τέτοιες πράξεις θα πρέπει να τιμωρούνται. Και μάλιστα πολύ αυστηρά.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως η αυστηροποίηση των ποινών στέλνει μήνυμα ότι το κράτος δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές. Σε εκείνο, που θα κριθεί το κράτος είναι στην αποτελεσματικότητά του. Να επιβάλλει αυτές τις ποινές στους παρανομούντες.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα πρέπει να καταπολεμώνται. Πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι από την Αστυνομία αλλά και την Εθνική Φρουρά.

ΓΙΑΤΙ μόνο έτσι θα μπορέσει το κράτος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοια φαινόμενα. Πέραν από τα προβλήματα που προκύπτουν και αφορούν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, είναι σαφές πως οι παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, ενισχύει το κατοχικό καθεστώς και οικονομικά.

ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε ότι να νέα μέτρα, η αυστηροποίηση δηλαδή, των ποινών σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, που θα στοχεύουν τα επόμενα βήματα και την επόμενη ημέρα, θα αποδώσουν και θα ξεκινήσει μια νέα πορεία στην κτηνοτροφία και στον πρωτογενή τομέα.

ΓΙΑ να πετύχει τούτο θα πρέπει να συνεργασθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Να διαμορφωθεί ένας κοινός τόπος, για το καλό όλων, κυρίως της κοινωνίας.