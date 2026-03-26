Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ανανεώσιμων πηγών εισέρχεται και η Cyta, μετά το πράσινο φως που έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν 28 βουλευτές από το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, τη ΔΗΠΑ και τους Οικολόγους, ενώ το καταψήφισαν τρεις βουλευτές: Παύλος Μυλωνάς και Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ και ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ τήρησαν αποχή.

Προηγουμένως, εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ με την οποία ξεκαθαρίζεται πως η Cyta δεν θα μπορεί να μπει στον τομέα της συμβατικής ενέργειας. Επίσης, καταψηφίστηκαν τροπολογίες του ΑΚΕΛ, με τις οποίες η Βουλή θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ενέργειας και θα διενεργείται μελέτη επιπτώσεων.