Την ίδια μέρα που «έπαιζε» πολύ ψηλά στην επικαιρότητα το σχόλιο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η αντίδραση της δημοσιογράφου του Omega και οι σχετικές αντιπαραθέσεις στα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα, έβγαλε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ για να πει πως «o εκφοβισμός δημοσιογράφων, οι οποίοι ασκούν το λειτούργημά τους σε μια δύσκολη προεκλογική περίοδο, ξεπερνά κάθε όριο».

Αν αναφερόταν στο σχόλιο της κ. Χαραλαμπίδου, ο υπογράφων δεν το θεωρεί εκφοβισμό δημοσιογράφων. Έχει δικαίωμα και η κ. Χαραλαμπίδου να κρίνει και να πει τη γνώμη της, όπως όλοι. Δεν είδα την εκπομπή, δεν έχω άποψη για τον χειρισμό της συνέντευξης από τη δημοσιογράφο, την οποία θεωρώ αξιόλογη, δυναμική και διαρκώς εξελίξιμη. Αν δεν τη θεωρεί τέτοια η κ. Χαραλαμπίδου, δεν χάθηκε ο κόσμος.

Όμως, φίλτατοι στον ΔΗΣΥ. Ξεχάσατε που πριν μερικούς μήνες ανακοινώσατε, είπατε και ξαναείπατε δημόσια και γράψατε στα κοινωνικά σας δίκτυα για να πείσετε τους υποστηρικτές σας ότι ο Φιλελεύθερος είναι εχθρική εφημερίδα για το κόμμα; Και όταν διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, επιμείνατε και το ξαναείπατε και επιχειρηματολογούσατε ότι ναι, είναι εχθρικός ο Φιλελεύθερος προς τον ΔΗΣΥ; Και εσείς είχατε δικαίωμα να το πείτε, αφού έτσι νιώθατε και η Ειρήνη επίσης. Κι ας μην είχατε δίκαιο ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, επί της ουσίας.

