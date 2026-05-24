Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε για άλλη μία φορά η αποχή, αν και κατέγραψε μείωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, το ποσοστό προσέλευσης στις Βουλευτικές Εκλογές 2026 ανήλθε στο 66,91% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων, με την αποχή να ανέρχεται στο 33,09%.

Συγκεκριμένα, 380.851 άτομα από σύνολο 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σ’ αυτές στις εκλογές, προσήλθαν στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, από τους 557.836 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν 366.608, ποσοστό 65,72%, ενώ η αποχή ανήλθε σε 191.228 ψηφοφόρους, δηλαδή 34,28%. Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2016, όταν η αποχή είχε διαμορφωθεί στο 33,26%, με 180.644 ψηφοφόρους να μην προσέρχονται στις κάλπες.

Η μεταβολή είναι ακόμη πιο έντονη σε βάθος χρόνου. Το 2011 η αποχή βρισκόταν στο 21,30%, με 113.216 ψηφοφόρους να απέχουν, ενώ το 2006 περιοριζόταν στο 11%. Ακόμη χαμηλότερα ήταν το 2001, όταν μόλις 38.553 από τους 467.543 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους δεν ψήφισαν, ποσοστό 8,25%.

Έτος Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Ποσοστό συμμετοχής Αποχή Ποσοστό αποχής

2026 569.182 380.851 66,91% 188.331 33,09%

2021 557.836 366.608 65,72% 191.228 34,28%

2016 543.186 362.542 66,74% 180.644 33,26%

2011 531.463 418.247 78,70% 113.216 21,30%

2006 501.024 445.915 89,00% 55.109 11,00%

2001 467.543 428.990 91,75% 38.553 8,25%

Οι «χαμένες ψήφοι»

Τα άκυρα και τα λευκά ή αλλιώς οι «χαμένες ψήφοι» όπως χαρακτηρίζονται ανήλθαν στις 6.619 (1,74%) και 2.170 (0,57%) αντίστοιχα.

Συνολικά τα έγκυρα ανήλθαν στα 372.062 (97,69%).

Συγκριτικά, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ήταν: