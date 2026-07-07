Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την απόφαση του Εφετείου. Το δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μειώνοντας ωστόσο τη διάρκεια της στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας.

Η απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε την Τρίτη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, καθώς η περίοδος στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι λήγει πριν από την προεδρική αναμέτρηση.

skai.gr