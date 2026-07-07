Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν τμήματα 38ώροφου υπό κατασκευή ουρανοξύστη κατέρρευσαν.

Αμέσως ζητήθηκε η απομάκρυνση των εργαζομένων από το εργοτάξιο, ενώ οι αστυνομικές αρχές κύκλωσαν τους δρόμους και απαγόρευσαν τη διέλευση σε αυτοκίνητα και πολίτες. Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση οκτώ γειτονικών πολυώροφων κτηρίων και ενός σχολείου, το οποίο φιλοξενούσε εκείνη την ώρα 400 μαθητές, καθώς έγιναν κλήσεις για πτώση τούβλων.

Scene after columns in NYC high-rise buckle https://t.co/MMjmIKxVps July 7, 2026

«Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου»

Με την άφιξη των πυροσβεστών στο σημείο, τα συνεργεία διαπίστωσαν ότι δύο χαλύβδινες κολόνες είχαν λυγίσει στον 21ο και τον 22ο όροφο του υπό κατασκευή ουρανοξύστη. Παράλληλα, οι επιθεωρητές εντόπισαν εκτεταμένες ρωγμές και χαλαρά δάπεδα από τον 21ο έως και τον 26ο όροφο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Scene after columns in NYC high-rise buckle https://t.co/MMjmIKxVps — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και μηχανικοί του Τμήματος Κτηρίων της Νέας Υόρκης παραμένουν στο σημείο, εξετάζοντας τη στατικότητα της κατασκευής και λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής.

Video shows two columns buckled inside a Midtown building under construction. Dozens were evacuated and multiple streets were closed at the height of rush hour. See the full story : https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/7eYIZtJNPI — PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026

Μάλιστα, αρκετοί πυροσβέστες ανέφεραν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει κίνδυνος το κτήριο να καταρρεύσει.

BREAKING: Manhattan Skyscraper in danger of COLLAPSE. Multiple buildings nearby have reportedly been EVACUATED.



The building is located on the corner of 42nd St and 2nd Avenue in Manhattan.



Video by Kevin RC Wilson | Licensing @FreedomNTV desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/hlWVcKfBre — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 7, 2026

Μαμντάνι: Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των πολιτών

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών.

«Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η κορυφαία μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια όσων ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Οι επιθεωρητές και οι μηχανικοί του Τμήματος Κτιρίων βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται εντατικά για να ασφαλίσουν τον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🔥🚨 BREAKING — A 38-story building in New York City is FAILING as major support beams are found buckling.



Several nearby buildings and a school with 400 kids were evacuated.



No injuries reported so far.



FDNY and officials on scene at 235 E. 42nd St. pic.twitter.com/YYOhG9UqA2 — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) July 7, 2026

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Συνδικάτου Σιδηρουργών της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη», εκτιμώντας ότι οι εργασίες στο εργοτάξιο δεν πρόκειται να επαναληφθούν σύντομα.

«Δεν βλέπω κανέναν να επιστρέφει σε αυτή τη δουλειά για τουλάχιστον έναν μήνα. Πρώτα θα πρέπει να αναλάβει εξειδικευμένο συνεργείο για να καταστήσει το κτήριο ασφαλές και στη συνέχεια να γίνει νέα αξιολόγηση. Εργάζομαι στις κατασκευές εδώ και 21 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί δοκό να έχει λυγίσει στη μέση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την κάμψη των δομικών στοιχείων παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς και να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος κατάρρευσης.

iefimerida.gr