Σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη για τους σταυρούς προτίμησης σε όλες τις επαρχίες. Αυτοί προηγούνται από τα διάφορα κόμματα στην Λευκωσία:

ΔΗΣΥ

Οι Γιώργος Παμπορίδης, Δημήτρης Δημητρίου και Σάβια Ορφανίδου, με καταμετρημένο το 20% των σταυρών προτίμησης, προηγούνται. Ακολουθούν οι Ανδρέας Κωσταντίνου, Χαράλαμπος Πετρίδης και Αναστασία Ανθούση. Με διαφορά 300 περίπου σταυρούς προτίμησης πίσω βρίσκονται η Τίνα Παύλου και η Έλενα Κούσιου.

ΑΚΕΛ

Ξεκάθαρο προβάδισμα έχουν οι Χρίστος Χριστοφίδης, Γιώργος Λουκαϊδης, Άριστος Δαμιανού και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου με πάνω από 2000 σταυρούς προτίμησης. Την 5η θέση κρατά ο Χάρης Πολυκάρπου με 1300 σταυρούς προτίμησης και ακολουθεί ο Ορέστης Μάτσας με σχεδόν 1000 σταυρούς προτίμησης.

ΕΛΑΜ

Μία έδρα εξασφαλίζει ο Χρίστος Χρίστου. Με διαφορά από τους υπόλοιπους για την δεύτερη έδρα είναι ο Μάριος Πελεκάνος με 1400 σταυρούς προτίμησης.

ΔΗΚΟ

Η πρώτη έδρα πηγαίνει στον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο, ενώ με ακολουθούν οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης με 1300 και 1100 σταυρούς προτίμησης.

ΑΛΜΑ

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως επικεφαλής κόμματος και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι οι δεδομένοι που καταλαμβάνουν τις δύο έδρες στη Λευκωσία.

Ο κ. Μιχαηλίδης δεν χρειάζεται σταυρούς προτίμησης, ενώ η κ. Χαραλαμπίδου προηγείται με 1500 σταυρούς προτίμησης από τον δεύτερο.

Άμεση Δημοκρατία

Ο Φειδίας Παναγιώτου προηγείται με διαφορά από τους υπόλοιπους στη Λευκωσία, ωστόσο αβέβαιο παραμένει αν θα πάρει την έδρα στη Λευκωσία και αν θα αφήσει την Ευρωβουλή.

Δεύτερος σε περίπτωση που δεν φύγει από την Ευρωβουλή ο Φειδίας είναι ο Γιάννης Λαούρης, ενώ ακολουθούν αρκετοί με 200 και 300 σταυρούς προτίμησης.