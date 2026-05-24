Σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη για τους σταυρούς προτίμησης σε όλες τις επαρχίες. Αυτοί προηγούνται από τα διάφορα κόμματα στην Αμμόχωστο:

Με 61% καταμετρημένο ποσοστό σε σταυρούς προτίμησης:

ΔΗΣΥ

Οι Γιώργος Κάρουλλα και Νίκος Γεωργίου προηγούνται με διαφορά με πάνω από 4000 σταυρούς προτίμησης. Ακολουθούν με πάνω από 3000 σταυρούς οι Γεώργιος Λυσανδρίδης και Γεώργιος Χατζηγεωργίου.

ΑΚΕΛ

Νίκος Κέττηρος και Γιώργος Κουκουμά προηγούνται με πάνω από 5500 σταυρούς προτίμησης. Ο Γιαννάκης Γαβριήλ λαμβάνει πάνω από 3100 σταυρούς και ο Σταύρος Χατζηγεωργίου πάνω από 2800.

ΕΛΑΜ

Ο Λίνος Παπαγιάννης προηγείται με διαφορά με πάνω από 5500 σταυρούς προτίμησης και ακολουθεί ο Λίνος Χατζηγεωργίου με πάνω από 3500 σταυρούς προτίμησης.

ΔΗΚΟ

Οι Χρίστος Σενέκη, Μιχάλης Γιακουμή και Ζαχαρίας Κουλία έχουν πάνω από 1000 σταυρούς προτίμησης.

ΑΛΜΑ

Οι Βασίλειος Μαύρου, Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου και Άγγελα Μαλακτού λαμβάνουν πάνω από 200 σταυρούς προτίμησης.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Με διαφορά η αντιπρόεδρος Νταϊάνα Λουΐζα Κωνσταντινίδη λαμβάνει πάνω από 1100 σταυρούς προτίμησης.