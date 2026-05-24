12 έδρες θα κατανεμηθούν στα κόμματα και τους υποψήφιους που θα εξασφαλίσουν τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης.

Με 30% καταμέτρηση οι σταυροί προτίμησης μοιράζονται ως εξής:

ΔΗΣΥ

Η Φωτεινή Τσιρίδου προηγείται με διαφορά από τους υπόλοιπους συνυποψήφιούς της με σχεδόν 2000 σταυρούς προτίμησης.

Ακολουθούν οι Γιώργος Καραϊσκάκης 1496, Μιχάλής Φελλάς 1406, ενώ ο Μιχάλης Κουνούνης βρίσκεται πίσω με 1024.

ΑΚΕΛ

Ο Εφραίμ Χρίστου προηγείται με 1600 ψήφους, η Αργεντούλα Ιωάννου με 1363, ο Μιχάλης Καυκαλιάς με 1304 ενώ η νυν Βουλεύτρια Μαρίνα Νικολάου βρίσκεται ελαφρώς πίσω με 1198 και η Μέλανη Στέλιου με 1058.

ΕΛΑΜ

Ξεκάθαροι διαφορά από τους υπόλοιπους έχουν οι Πόλυς Ανωγυριάτης (906) και Ευγένιος Χαμπουλλάς (878).

ΆΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Με διαφορά προηγείται ο Δημήτρης Σούγλης με 892 σταυρούς προτίμησης.

ΔΗΚΟ

Ο Πανίκος Λεωνίδου προηγείται με 1200 σταυρούς προτίμησης.

Ακολουθούν με 827 η Εύη Τσολάκη και 654 η Αρετή Δημοσθένους.

ΑΛΜΑ

Ο Μιχάλης Παρασκευά προηγείται με 484 σταυρούς προτίμησης, ακολουθεί ο Μίλτος Μιλτιάδους με 297 σταυρούς προτίμησης και οι υπόλοιποι με λιγότερο από 200 σταυρούς προτίμησης.