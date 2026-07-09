Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν κάνει επίσημη πρεμιέρα στις κυπριακές κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Ωστόσο, δύο ημέρες νωρίτερα, ο Kiss FM δίνει την ευκαιρία σε τυχερούς ακροατές να τη δουν πρώτοι, διοργανώνοντας αποκλειστική avant premiere την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 7.30μ.μ. στο K-Cineplex Prime στον Στρόβολο. Για να διεκδικήσετε μία από τις διπλές προσκλήσεις της αποκλειστικής προβολής, ακολουθήστε το @kissfmcy στο Instagram και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό του σταθμού.

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