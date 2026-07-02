Την απώλεια της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου θρηνεί ο καλλιτεχνικός χώρος στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός, που άφησε το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 2 Ιουλίου, έπειτα από νοσηλεία των τελευταίων ημερών.

Γεννημένη το 1941 στη Λευκάδα, η Τζένη Ζαχαροπούλου αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Κατσέλη και έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα δίπλα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, συμμετέχοντας για τρία χρόνια σε διεθνείς περιοδείες με έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Η καριέρα της γνώρισε σημαντική άνθηση όταν συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό κορυφαίων πρωταγωνιστών και κωμικών της εποχής, καθιερώνοντας τη θέση της στη χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε επιτυχημένες σειρές που άφησαν εποχή, όπως οι «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας» και «Οι φρουροί της Αχαΐας», κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και από τη μικρή οθόνη.

Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει πολλές γνωστές παραγωγές, ανάμεσά τους οι ταινίες «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» (1969), «Ορατότης μηδέν» (1969), «Ένα αστείο κορίτσι» (1970), «Δυο τρελοί και ο ατσίδας» (1970), «Η κόρη του ήλιου» (1971), «Σ’ αγαπώ» (1971), «Η λεωφόρος του μίσους» (1971), «Και ξανά προς τη δόξα τραβά» (1980), «Τροχονόμος… Βαρβάρα» (1981), «Θανάσης, ο αισιόδοξος» (1989) και «Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα» (1993).

Παρέμεινε ενεργή και αγαπητή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Μία από τις πιο πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στο Σπίτι του Ηθοποιού και στη μουσική σκηνή «Γιώργος Μαρίνος», στο πλαίσιο αφιερώματος στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Με τον θάνατό της κλείνει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της γενιάς των ηθοποιών που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

cnn.gr