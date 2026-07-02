Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου ήταν η βασική αιτία που οδήγησε σε σημαντική άνοδο τον δείκτη αξίας κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο. Αν και ο Μάιος θεωρήθηκε ως αρκετά καλός μήνας για τον συγκεκριμένο κλάδο, εντούτοις η σημαντική άνοδος οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κομμάτι της ενέργειας.

Ερωτηματικό, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, παραμένει η πορεία που θα ακολουθήσει ο δείκτης τον Ιούνιο, εξαιτίας της αναμενόμενης μείωσης των τουριστικών αφίξεων, σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες, η οποία θα επηρεάσει και το λιανεμπόριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία τα οποία εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο του 2026 κατά 9,8%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, αυξήθηκε κατά 7,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά το πεντάμηνο, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2026, καταγράφηκε 7,1% αύξηση στον δείκτη αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου σημείωσε αύξηση 5,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον δείκτη αξίας, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στα καύσιμα κίνησης (20,9%), στην κατηγορία άλλος οικιακός εξοπλισμός (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά) κατά 12% και στα επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια) κατά 10,1%. Σε όγκο, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου καταγράφηκε στα ενδύματα και υποδήματα (19,4%), στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (17,6%) και στην κατηγορία άλλος οικιακός εξοπλισμός (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά) κατά 13,3%.

Αντίθετα, μείωση 3,8% καταγράφηκε στον όγκο λιανικού εμπορίου στα καύσιμα κίνησης και 2,1% στα λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη. Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2025, ο Δείκτης Αξίας υπολογίστηκε ότι σημείωσε αύξηση 6,1% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 7,9% σε σύγκριση με το 2024.

Μειωμένος ο όγκος εργασιών

Κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει τα πιο πάνω νούμερα, ο γενικός γραμματέας του παγκύπριου συνδέσμου λιανικού εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου, σημείωσε ότι οι αριθμοί αυτοί δικαιολογούνται από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Όπως διευκρίνισε, ο δείκτης που αφορά στον όγκο είναι αυτός που θα δείξει κατά πόσο η αγορά ενισχύθηκε στις πωλήσεις και όχι η αξία που ενδεχομένως να δείχνει απλά αύξηση στις τιμές.

Ερωτηθείς ωστόσο για ποιο λόγο παρουσιάζεται μείωση στον δείκτη όγκου στα καύσιμα, ανέφερε ότι εξαιτίας της ανόδου των τιμών, αρκετοί καταναλωτές ήταν συγκρατημένοι στην προμήθεια καυσίμων μέχρι οι τιμές να μειωθούν. Σε ανάλογες περιπτώσεις βέβαια, παρουσιάζεται το φαινόμενο αρκετοί καταναλωτές να μεταβαίνουν στα κατεχόμενα, όπου οι τιμές των καυσίμων ήταν χαμηλότερες.

Ερωτηθείς για το μήνα που μόλις ολοκληρώθηκε, δηλαδή τον Ιούνιο, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ερωτηματικό, δεδομένου ότι αναμένεται να καταγραφεί μείωση στις τουριστικές αφίξεις. Ο τουρισμός επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το λιανεμπόριο και επομένως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο βαθμό έχει γίνει αυτό, κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε χθες η Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 4,0% από 3,5% τον Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο ακολούθησε ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες. Από 1,2% τον Ιανουάριο του 2026, σε 0,9% τον Φεβρουάριο, 1,5% τον Μάρτιο, 3,0% τον Απρίλιο, 3,5% τον Μάιο και 4,0% τον Ιούνιο. Στη ζώνη του ευρώ, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο του 2026, έναντι 3,2% τον Μάιο.