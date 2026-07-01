Αύξηση 9,8% σε αξία και 7,5% σε όγκο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου σημείωσε ετήσια άνοδο 9,8%, ενώ ο Δείκτης Όγκου αυξήθηκε κατά 7,5%.

Σε ό,τι αφορά την αξία, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στα καύσιμα κίνησης, με άνοδο 20,9%. Ακολούθησε η κατηγορία άλλου οικιακού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και φωτιστικά, με αύξηση 12%.

Άνοδο 10,1% κατέγραψαν επίσης τα επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας, όπως βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός και παιχνίδια.

Σε όγκο, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα ενδύματα και υποδήματα, με 19,4%, ενώ ακολούθησαν ο εξοπλισμός πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων με 17,6% και η κατηγορία άλλου οικιακού εξοπλισμού με 13,3%.

Αντίθετα, μείωση 3,8% καταγράφηκε στον όγκο πωλήσεων καυσίμων κίνησης. Πτώση 2,1% σημειώθηκε επίσης στην κατηγορία λουλουδιών, φυτών, ρολογιών, κοσμημάτων, οπτικών και μεταχειρισμένων ειδών.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου παρουσίασε αύξηση 7,1% σε ετήσια βάση, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης όγκου ενισχύθηκε κατά 5,9%.