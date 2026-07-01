Το Συμβούλιο Κατευθυντήριων Γραμμών Ενοικίων (Rent Guidelines Board) της Νέας Υόρκης αποφάσισε να παγώσει από την 1η Οκτωβρίου τα ενοίκια σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες και διαμερίσματα που υπάγονται σε καθεστώς ελέγχου.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική νίκη για τον δήμαρχο Ζόραν Μαμντάνι (Zohran Kwame Mamdani), ο οποίος είχε δεσμευτεί προεκλογικά να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Οι οργανώσεις ενοικιαστών χαιρέτισαν το μέτρο, ενώ εκπρόσωποι των ιδιοκτητών εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι περιορίζει τη δυνατότητα συντήρησης των ακινήτων. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ενοίκια στην ελεύθερη αγορά της Νέας Υόρκης συνεχίζουν να αυξάνονται, με το μέσο ενοίκιο στο Μανχάταν να έχει ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια μηνιαίως.

INS