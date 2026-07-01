Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση της Altius Insurance ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο Όμιλος Alpha Bank, ως συμφωνία που σηματοδοτεί την υλοποίηση του στρατηγικού συνδυασμού ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Υπογράφηκε συγκεκριμένα η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με τους μετόχους της Altius Insurance για την απόκτηση του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της από την Alpha International Holdings, θυγατρική της Alpha Bank.

Η Altius δραστηριοποιείται στους ασφαλιστικούς κλάδους ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Τα τελευταία 11 χρόνια, η Altius υπήρξε ο αποκλειστικός εταίρος τραπεζοασφάλισης της Alpha Bank Κύπρου και η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Συναλλαγή Altius αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal Life Insurance Public Company Ltd, σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο, στον οποίο η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή.