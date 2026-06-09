Οι μέτοχοι του ομίλου της Alpha Bank καλούνται στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση στην Ελλάδα να εγκρίνουν σειρά σημαντικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων η διάθεση 21 εκατ. ευρώ σε εργαζομένους του ομίλου ως επιβράβευση για τη συμβολή τους στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, η ακύρωση ιδίων μετοχών, η υλοποίηση νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών και η διανομή τελικού μερίσματος ύψους 0,065 ευρώ ανά μετοχή.

Από το συνολικό ποσό των 21 εκατ. ευρώ, τα 19,9 εκατ. ευρώ προορίζονται για εργαζομένους της Alpha Bank και 1,1 εκατ. ευρώ για προσωπικό άλλων εταιρειών του ομίλου, μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης που θα χρηματοδοτηθούν από κέρδη ή αποθεματικά.

Η συνολική ανταμοιβή των μετόχων για τη χρήση του 2025 ανέρχεται σε 518 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των ετήσιων κερδών. Τα μισά κεφάλαια θα διατεθούν για μέρισμα και προμέρισμα σε μετρητά και τα υπόλοιπα για την επαναγορά ιδίων μετοχών. Μετά την καταβολή προμερίσματος 111,38 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, προβλέπεται η διανομή τελικού μερίσματος 148 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία αποκοπής την 1η Ιουλίου και έναρξη πληρωμής στις 8 Ιουλίου.

Παράλληλα, προτείνεται η ακύρωση 59 εκατ. ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2025 – Απριλίου 2026, συνολικής αξίας περίπου 211 εκατ. ευρώ. Μετά την ακύρωση, η τράπεζα σχεδιάζει νέο πρόγραμμα επαναγοράς έως 205 εκατ. μετοχών, με ανώτατο προϋπολογισμό 297,39 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 259,39 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για αγορές μετοχών προς ακύρωση, ενώ έως 38 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε προγράμματα επιβράβευσης στελεχών και εργαζομένων.

Η γενική συνέλευση θα εξετάσει επίσης τον συμψηφισμό ποσού 1,57 δισ. ευρώ μέσω κεφαλαιακών αποθεματικών, καθώς και την αναπροσαρμογή των ετήσιων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις 90 χιλ. ευρώ και του προέδρου του Δ.Σ., Βασίλη Τσιτσιράγκου, στις 390 χιλ. ευρώ.