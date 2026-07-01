Συγκλονισμό προκαλούν τα ευρήματα στο μοιραίο αυτοκίνητο το οποίο έγινε ο τάφος των δύο αδελφών από τη Βουλγαρία 8 και 10 ετών. Το αυτοκίνητο εξετάστηκε χθες από εμπειρογνώμονες από την αντιπροσωπία των αυτοκινήτων, που έσπευσαν από τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, εντοπίστηκε βλάβη στη μία πόρτα (στο πίσω μέρος) η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Από εκεί πέτυχαν είσοδο τα δύο αδικοχαμένα αδέλφια, τα οποία, ωστόσο, κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).

Σημειώνεται πως το επικρατέστερο σενάριο ως προς τα αίτια θανάτου των δύο παιδιών παραμένει η ασφυξία, αφού ήταν για πάνω από τρεις ώρες κλειδωμένα στο μοιραίο όχημα. Ωστόσο, αυτό παραμένει ανοικτό, σε αυτό το στάδιο, εν αναμονή των ιστοπαθολογικών εξετάσεων σε δείγματα που λήφθηκαν από τις σορούς των δύο αδελφών, κατά τη διάρκεια των νεκροτομών ,που διενεργήθηκαν από τον ιατροδικαστή, Μανώλη Σακελλιάδη που έσπευσε από την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αγόρια φαίνονται από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης, να παίζουν στο χωράφι και έπειτα να εισέρχονται στο αυτοκίνητο και να συνεχίζουν το παιχνίδι τους. Έπειτα η εικόνα παγώνει.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 30χρονος πατέρας των παιδιών, καθώς και η 38χρονη συμβία του στην οποία ανήκει και το μοιραίο όχημα. Οι Βρετανικές Βάσεις θα αποφασίσουν εντός της ημέρας εάν θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου Δεκέλειας και οι δύο ή εάν θα παρουσιαστεί μόνο ο πατέρας, ο οποίος είναι ύποπτος για αμέλεια, αφού τα παιδιά έμειναν χωρίς επιτήρηση στο σπίτι. Τα παιδιά είχε εντοπίσει αναίσθητα στο όχημα η 38χρονη το απόγευμα της Κυριακής, όταν επέστρεψε στο σπίτι.