Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας οδηγήθηκαν με χειροπέδες 30χρονος από τη Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του, που είναι ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο δύο αγοριών 8 και 10 ετών, που βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στο όχημα του πατέρα τους. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων των Βάσεων αναμένεται να ζητήσει την κράτηση των υπόπτων.

LIVE οι εξελίξεις στο Δικαστήριο

11:57 – Ο δικαστής ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην χρησιμοποιούν κινητά

Ο δικαστής ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να μεταδίδουν στα ΜΜΕ και ζήτησε όπως τα κλείσουν και παίρνουν σημειώσεις.

11:52 – Ανακρίθηκαν οι ύποπτοι, ωστόσο όχι για πολλή ώρα, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου

11:49 – Στο μικροσκόπιο των ΒΒ βρίσκονται και δύο κινητά τηλέφωνα

11:48 – Καταθέσεις από Κύπριους πολίτες και τη μητέρα των παιδιών

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως θα ληφθούν περίπου 25 καταθέσεις από πολίτες που όλοι βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός από τη μητέρα που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Γι’αυτό θα ζητηθεί βοήθεια από τις Αρχές της Βουλγαρίας.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ρώτησε κατά πόσον χρειάζεται κάποιο άλλο πρόσωπο να παραμείνει υπό κράτηση με τον ανακριτή της υπόθεσης να απαντά αρνητικά.

11:45 – Έρευνες για το αν υπήρχε δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος της πόρτας

Ο ανακριτής της υπόθεσης έκανε λόγο για υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο δείχνει το όχημα στο οποίο βρέθηκαν τα παιδιά. Κατόπιν ερώτησης από την Κατηγορούσα Αρχή, ανέφερε πως εξεταστές οχημάτων θα εξετάσουν το μοιραίο αυτοκίνητο, για να διαφανεί εάν υπήρχε κάποια δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος της πόρτας. Θα έρθουν επίσης, όπως είπε, σε συνεννόηση με την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.

11:41 – Διερευνάται υπόθεση πρόκλησης θανάτου από αμελή ενέργεια

Ο ανακριτής της αστυνομίας, υπαστυνόμος στο ΤΑΕ των ΒΒ Χριστόδουλος Χριστοδούλου αναφέρει πως διερευνάται υπόθεση πρόκλησης θανάτου από αμελή ενέργεια.

11:40 – Ένσταση στην κράτηση του πατέρα έφερε η δικηγόρος του

Η δικηγόρος του πατέρα έφερε ένσταση στην κράτηση του. Αντίθετα, ο δικηγόρος της 38χρονης δεν έφερε ένσταση στην κράτηση της.

11:37 – Ενδεχόμενο φυγοδικίας και επηρεασμού μαρτύρων

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε πως το αίτημα προσωποκράτησης βασίζεται στο ενδεχόμενο φυγοδικίας και επηρεασμού μαρτύρων.

11:35 – Οι Βάσεις ζητούν τετραήμερη προσωποκράτηση

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μετά τις 7 χθες το απόγευμα και η Αστυνομία των ΒΒ ζητά την τετραήμερη κράτηση τους.

11:32 – Στα Αγγλικά και Βουλγάρικα η διαδικασία

Η διαδικασία θα γίνει στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Βουλγάρικα και τα Ελληνικά

11:30 – Σε σοκ πατέρας και μητριά

Γύρω στις 11:30 ξεκίνησε η διαδικασία προσωποκράτησης των δύο υπόπτων, που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Τον πατέρα εκπροσωπεί η δικηγόρος Ανδριάνα Κλαϊδή, ενώ τη σύντροφο του ο δικηγόρος Χρίστος Μούσκος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται πως τα παιδιά βρίσκονταν για ώρες, σύμφωνα με τα ευρήματα, στο όχημα και διερευνάται πώς βρέθηκαν σε αυτό. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα και το πίσω μέρος του οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε χωράφι που βρίσκεται δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του. Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά.

Η Αστυνομία των ΒΒ αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Αυτό που διερευνάται είναι ο λόγος που έμειναν αφύλακτα τα δύο ανήλικα αδέλφια, αλλά και το πώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες διερευνάται και το κατά πόσον είχε μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο και για αυτό κλειδώθηκαν μέσα τα παιδιά.

Τα δύο παιδιά έφτασαν από τα μέσα Μαΐου στην Κύπρο, για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, που ζει και εργάζεται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο πατέρας είναι σιδεράς και φαίνεται να πήγε στη Βουλγαρία για να φέρει τα παιδιά στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο πατέρας, χθες τα χαράματα, πήγε στη δουλειά του στη Λεμεσό και ακολούθως μετέβη στην εργασία της και η σύντροφός του, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μείνουν μόνα στο διαμέρισμα.

Εντός της ημέρας θα διενεργηθούν οι νεκροτομές επί των σορών των δύο παιδιών.