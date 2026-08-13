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Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, καθώς και ένα γαλλικό μεταγωγικό C-130, ήταν τα αεροσκάφη που έγιναν αντιληπτά την Πέμπτη πάνω από την περιοχή Κιτίου-Περβολιών, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Μετά από αναφορές πολιτών για πτήσεις μαχητικών και μεταγωγικού αεροσκάφους πάνω από την περιοχή, προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για τουρκικά F-16.

Όπως ανέφερε ο κ. Πάλμας, πρόκειται για ελληνικά F-16, τα οποία, βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου, πραγματοποιούν πτήσεις με αφετηρία την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα μαχητικά πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις στη διαδρομή Πάφος–Τρόοδος–Λάρνακα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τα πρωτόκολλά τους.

Σε ό,τι αφορά το μεταγωγικό αεροσκάφος, ο κ. Πάλμας είπε ότι, στο πλαίσιο συνήθους δραστηριότητας, γαλλικό C-130 αναχώρησε από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ερωτηθείς γενικότερα κατά πόσο καταγράφονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι είναι γνωστό πως σημειώνονται συχνά παραβιάσεις από τουρκικά F-16.

Είπε ακόμη ότι, όποτε καταγράφονται τέτοιες παραβιάσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει στα ανάλογα διαβήματα μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

ΚΥΠΕ