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Μια αλλοδαπή καθαρίστρια ξενοδοχείου της Πάφου συνελήφθη χθες βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση για διερευνόμενη υπόθεση κλοπής από δωμάτιο της ξενοδοχειακής μονάδας.

Η σύλληψη της έγινε μετά από καταγγελία της διεύθυνσης του ξενοδοχείου και αφού προηγήθηκε καταγγελία από γυναίκα ένοικο του ξενοδοχείου ότι από το δωμάτιο της κλάπηκαν δύο κοσμήματα αξίας χιλίων ευρώ περίπου.

Κατά την διερεύνηση της καταγγελίας προέκυψαν ενδείξεις ότι εμπλεκόμενη στην κλοπή είναι η συγκεκριμένη καθαρίστρια, η οποία φαίνεται ότι εξασφάλισε κάρτα εισόδου που ανοίγει όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου. Σημειώνεται δε, ότι το συγκεκριμένο δωμάτιο δεν ανήκε στην δικαιοδοσία της ύποπτης για καθαριότητα.

​Η εν λόγω υπάλληλος ανακρινόμενη από την Αστυνομία φέρεται να ομολόγησε την είσοδο της στο δωμάτιο της τουρίστριας και την κλοπή των κοσμημάτων. Συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να κατηγορηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για να κλητευθεί αργότερα.