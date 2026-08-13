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Με επιπρόσθετες υπηρεσίες και εφαρμογές ενισχύεται το μηχανογραφικό σύστημα Tax For All (TFA). Στις αρχές του 2027 θα μεταφερθούν στο νέο λογισμικό σύστημα όλες οι άμεσες φορολογίες.

Το Tax For All είναι το νέο, ενιαίο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Φορολογίας, το οποίο εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολίτες, επιχειρήσεις και το προσωπικό του Τμήματος μέσα από ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ενοποιεί όλες τις φορολογικές διαδικασίες σε μια σύγχρονη πλατφόρμα, προσφέροντας απλοποιημένη, διαφανή και ασφαλή εξυπηρέτηση. Μέσω του TFA, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα τις υποχρεώσεις τους, ενώ το προσωπικό εργάζεται με ενιαία εργαλεία back-office, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τη φορολογική συμμόρφωση. Οι άμεσοι φόροι που θα ενσωματωθούν την επόμενη χρονιά στο TFA αφορούν φόρους που επιβάλλονται απευθείας στο εισόδημα ή στην περιουσία των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων από το κράτος.

Ποιες φορολογίες αφορά

Συγκεκριμένα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (εταιρικός φόρος), η έκτακτη αμυντική εισφορά, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών και ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας θα υποβάλλονται και θα καταβάλλονται μέσω του TFA.

Συνεπώς, από του χρόνου, όλοι οι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν και θα πληρώνουν τον φόρο εισοδήματος μέσω του TFA, αντί της διαδικασίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια μέσω του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet.

Οι αρχικοί σχεδιασμοί προέβλεπαν οι δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 να υποβάλλονταν μέσω του νέου λογισμικού. Ωστόσο, οι αλλαγές που επήλθαν στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία είναι σε εφαρμογή από την 1η του χρόνου, δεν κατέστη εφικτό να ενσωματωθούν έγκαιρα στο TFA.

Πέραν των πιο πάνω φορολογιών, θα συνεχιστεί η σταδιακή ένταξη και αναβάθμιση πρόσθετων λειτουργικών ενοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι δράσεις και οι ενέργειες που έγιναν

Πέρσι συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση, η ενοποίηση και η αναβάθμιση των φορολογικών υπηρεσιών του Τμήματος Φορολογίας.

Για την επίτευξη του στόχου, η ομάδα έργου, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, δραστηριοποιήθηκε σε ευρύ φάσμα εργασιών που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση έργου, την επικαιροποίηση και ανάλυση προδιαγραφών, την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, την ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού, τη διενέργεια δοκιμών, την εκπαίδευση χρηστών και τη διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του 2025 τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία σημαντικές λειτουργικές ενότητες του συστήματος Tax For All, με ιδιαίτερη έμφαση στη δήλωση Εργοδοτών (PAYE), η οποία παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, διαχείρισης και επεξεργασίας των σχετικών δηλώσεων μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα, η ένταξη της συγκεκριμένης ενότητας αποτελεί βασικό ορόσημο για τη φορολογική μεταρρύθμιση και ενισχύει ουσιαστικά τον βαθμό αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

Παράλληλα, πέρσι ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του συστήματος TFA με την πλατφόρμα CYLogin, παρέχοντας ενιαίο και ασφαλή μηχανισμό ταυτοποίησης χρηστών και διευκολύνοντας την πρόσβαση φορολογουμένων και επαγγελματιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η φάση δοκιμών χρηστών (User Acceptance Testing – UAT) για επιπρόσθετες φορολογικές ενότητες, με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας τους και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με τις υφιστάμενες διαδικασίες του Τμήματος.

Οι δοκιμές περιλάμβαναν ελέγχους λειτουργικότητας, απόδοσης και ασφάλειας, καθώς και την καταγραφή και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων πριν από την πλήρη παραγωγική τους ένταξη.

Επιπρόσθετα, προωθήθηκε η ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων διαδικασιών (Robotic Process Automation – RPA) για την υποστήριξη εσωτερικών λειτουργιών του Τμήματος Φορολογίας, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε εσωτερικό περιβάλλον, με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Για την υποστήριξη της μετάβασης στο νέο σύστημα, το Τμήμα συνέχισε τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων και διαδικτυακών ενημερωτικών σεμιναρίων (webinars), τα οποία επικεντρώθηκαν κυρίως στη δήλωση Εργοδοτών, στη χρήση των νέων λειτουργιών του συστήματος και στις επικαιροποιημένες ψηφιακές διαδικασίες.

Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονταν τόσο σε λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας όσο και σε επαγγελματίες του φορολογικού κλάδου, λογιστές και φορολογικούς συμβούλους.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα προχώρησε στη δημιουργία νέας Σελίδας Υποστήριξης TFA και Ψηφιακού Βοηθού με σχετικές ενότητες, ενισχύοντας την αυτοεξυπηρέτηση των χρηστών και τη διάθεση επικαιροποιημένου ψηφιακού περιεχομένου για τις λειτουργίες του TFA.