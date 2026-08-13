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Στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να αποσταλούν οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τις δύο προτεινόμενες μεγάλες αναπτύξεις οργανωμένων εμπορικών κέντρων στην ανατολική Λεμεσό, μαζί με τη σχετική αιτιολογία, όπως ενημερώνει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτού Λεμεσού Μαρίνας Νικολάου.

Σύμφωνα με την απάντηση του ΥΠΕΣ ημερομηνίας 3 Αυγούστου, οι δύο πολεοδομικές αιτήσεις, που αφορούν αναπτύξεις στα δημοτικά διαμερίσματα Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου, έχουν υποβληθεί κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού και, ως εκ τούτου, η διαδικασία διέπεται από τη νομοθεσία για τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις.

Όπως σημειώνεται το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει αποφάσεις για τις δύο αναπτύξεις κατά τη συνεδρία του στις 16 Ιουλίου 2026. Ο ΥΠΕΣ αναφέρει ότι, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η απόφαση για κάθε ανάπτυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα εντός ενός μηνός από τη λήψη της και να αποσταλεί στη Βουλή για ενημέρωση, συνοδευόμενη από τη σχετική αιτιολογία.

«Εν ευθέτω χρόνω, αναμένεται ότι οι σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ως εκ τούτου θα ενημερωθείτε δεόντως για τις θέσεις και προθέσεις της Κυβέρνησης», αναφέρει ο κ. Ιωάννου απαντώντας στη βουλευτή.

Σε σχέση με τις αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί από τοπικές αρχές, κατοίκους και επαγγελματικούς φορείς, ο ΥΠΕΣ αναφέρει ότι αυτές είχαν ληφθεί υπόψη στη διαδικασία. Οι δύο αιτήσεις εξετάστηκαν από την Πολεοδομική Αρχή, η οποία απέστειλε σχετικές εκθέσεις στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ), ενώ το ΣΥΜΕΠΑ πραγματοποίησε δημόσιες ακροάσεις τον Οκτώβριο του 2025, στις οποίες παρουσιάστηκαν οι θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων και των ενισταμένων. Οι θέσεις αυτές καταγράφηκαν και περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση του ΣΥΜΕΠΑ.

Για το ζήτημα της ποιότητας του αέρα, η απάντηση του ΥΠΕΣ περιορίζεται στην αναφορά ότι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων αναπτύξεων έχουν εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.

ΚΥΠΕ