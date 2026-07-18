Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Λεμεσό η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει, κατά παρέκκλιση, την αδειοδότηση του εμπορικού κέντρου «Limassol Mall», ανοίγοντας τον δρόμο για επένδυση ύψους 95 εκατ. ευρώ στον Άγιο Αθανάσιο. Το έργο προγραμματίζεται να ανεγερθεί απέναντι από το «Jumbo», παρά τις ενστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και καταστηματαρχών, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό και στη βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προχθές Πέμπτη, κατά παρέκκλιση, τη μία από τις δύο αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για την ανάπτυξη νέων εμπορικών κέντρων σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Και οι δύο αναπτύξεις είχαν προηγουμένως εξασφαλίσει περιβαλλοντική έγκριση, ωστόσο η κυβερνητική απόφαση αφορά μόνο το «Limassol Mall».

«Θα επιδεινώσει το κυκλοφοριακό»

Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν οι καταστηματάρχες του κέντρου της Λεμεσού. Ο εκπρόσωπός τους, Κρίστης Δημητρίου, δήλωσε στο Κανάλι 6 ότι η επένδυση αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα και να επηρεάσει συνολικά τη λειτουργία της πόλης.

Όπως ανέφερε, το θέμα δεν αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του ιστορικού κέντρου, αλλά συνολικά το μέλλον της Λεμεσού, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές από όλους τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Δημητρίου υποστήριξε ακόμη ότι οι απόψεις των φορέων της πόλης δεν λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη, κάνοντας λόγο για «κοροϊδία», ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για μεγάλες αναπτύξεις. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οι καταστηματάρχες δεν αντιτίθενται στις επενδύσεις, αλλά θεωρούν πως έργα τέτοιου μεγέθους θα πρέπει να χωροθετούνται σε περιοχές όπου δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη κορεσμένο οδικό δίκτυο.

Τη διαφωνία της με την κυβερνητική απόφαση εκφράζει και η δημοτική Αρχή Λεμεσού. Σε ανάρτησή του, ο αντιδήμαρχος Λεμεσού, Δήμος Κάτσης, αναφέρει ότι η έγκριση δόθηκε παρά την ξεκάθαρη αρνητική θέση της δημοτικής Αρχής, η οποία, όπως σημειώνει, βασίστηκε σε αξιολόγηση των πολεοδομικών, κυκλοφοριακών και οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παράκαμψη της θέσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπονομεύει τον θεσμικό της ρόλο και δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η δημιουργία ακόμη ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου εντείνει τον ανταγωνισμό εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση της τοπικής οικονομίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επαγγελματιών.

«Η Λεμεσός ασφυκτιά»

Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στάθηκε και ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, σημειώνοντας ότι ο κυκλικός κόμβος της περιοχής εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 110.000 διελεύσεις οχημάτων. «Ειλικρινά, ποιος είναι ο σχεδιασμός;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι εγκρίνονται μεγάλες αναπτύξεις χωρίς να έχουν προηγουμένως ολοκληρωθεί οι αναγκαίες οδικές υποδομές.

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες, ωστόσο χωρίς τον απαραίτητο προγραμματισμό και τις κατάλληλες υποδομές κινδυνεύουν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. «Η Λεμεσός αξίζει καλύτερο σχεδιασμό», κατέληξε.

Η ανάπτυξη

Το «Limassol Mall», ιδιοκτησίας της εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd, θα ανεγερθεί στον πρώην Δήμο Αγίου Αθανασίου με εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσοπάτωμα και δύο ορόφους, με συνολικό εμβαδόν ενοικιάσιμων χώρων 28.434τ.μ. και συνολικούς καλυμμένους χώρους 76.392τ.μ.

Στο εμπορικό κέντρο προβλέπεται να λειτουργήσουν περίπου 90 καταστήματα, έξι κιόσκια, δύο μεγάλα εστιατόρια, δύο καφετέριες, χώρος εστίασης (food court) με επτά εστιατόρια και δύο κιόσκια, κινηματογράφος πέντε αιθουσών, χώρος ηλεκτρονικών παιχνιδιών και 1.278 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 21 για άτομα με αναπηρία και οκτώ για οικογένειες.

Την ίδια ώρα, στα θετικά της επένδυσης εκτιμάται ότι η ανάπτυξη του «Limassol Mall» αναμένεται να φέρει οικονομικά οφέλη στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής όσο και μετά την έναρξη της λειτουργίας του εμπορικού κέντρου.