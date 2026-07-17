Νέα σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία του ΤΕΠΑΚ σηματοδοτεί η έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία του νέου κτηρίου της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ΓΕΔΙΠ), στον Γ΄ Πόλο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, στην περιοχή Βερεγγάρια στα Πολεμίδια.

Στη βάση των αποφάσεων του Πανεπιστημίου, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφειρής, απέστειλε χθες επιστολή προς το ΕΤΕΚ, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο κτήριο.Το έργο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση της παρουσίας του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Βερεγγάρια, όπου αναπτύσσεται ένας νέος πανεπιστημιακός πόλος, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό.

Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφειρής, ανέφερε ότι πρόκειται για μια υποδομή που οι Πρυτανικές Αρχές, η πανεπιστημιακή και η ακαδημαϊκή κοινότητα ανέμεναν για πολλά χρόνια και η οποία πλέον εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης.«Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, στη βάση της εξαιρετικής συνεργασίας μας σε αντίστοιχους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, μια επιλογή που διασφαλίζει διαφάνεια, ποιότητα και σεβασμό στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, το έργο εντάσσεται στο δανειοδοτικό πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το οποίο στηρίζει τη μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια του Πανεπιστημίου.«Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και όραμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρύτανης.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τις νέες φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Βερεγγάρια, με τα πρώτα 150 δωμάτια να αναμένεται να παραδοθούν στο Πανεπιστήμιο εντός Αυγούστου και να υποδεχθούν φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το σύνολο του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2027, δημιουργώντας σημαντικές νέες δυνατότητες στέγασης για φοιτητές στη Λεμεσό, όπου το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη φοιτητική κοινότητα.

Τα δωμάτια θα είναι πλήρως εξοπλισμένα με τον απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό, όπως ψυγείο, ηλεκτρική εστία, ηλεκτρικό φούρνο, κρεβάτι και γραφείο. Παράλληλα, θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες, αντίστοιχες με εκείνες που λειτουργούν ήδη στις φοιτητικές εστίες «Απολλώνια».

Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται περίπου στα €60 εκατομμύρια.

Σημαντικό στοιχείο των νέων φοιτητικών εστιών είναι το κοινωνικό ενοίκιο, το οποίο θα ανέρχεται στα €350 μηνιαίως. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, η σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.