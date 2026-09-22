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Τα ονόματα αλλά και οι φωτογραφίες γνωστών γιατρών της Κύπρου, διαφόρων ειδικοτήτων, εντοπίζονται τις τελευταίες ημέρες σε ιστοσελίδες που διαφημίζουν υπηρεσίες ευεξίας, αντιγήρανσης, ενίσχυσης του οργανισμού και άλλων σχετικών.

Στις πλείστες περιπτώσεις, οι ίδιοι γιατροί δεν γνωρίζουν καν για την εκμετάλλευση του ονόματός τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, οι γιατροί μπορεί να συνεργάζονται με συγκεκριμένα κέντρα και να προσφέρουν καθαρά ιατρικές υπηρεσίες στη βάση της ειδικότητάς τους όταν παραστεί ανάγκη, αλλά τα ονόματα τους χρησιμοποιούνται, εν αγνοία τους και για μη εγκεκριμένες μεθόδους, τις οποίες, ορισμένοι άλλοι προσφέρουν στις ίδιες εγκαταστάσεις.

Εξάλλου, με τα όσα γράφτηκαν και λέχθηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο μετά και τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, οι σχετικές αναφορές τόσο στα ΜΜΕ όσο και από διαδικτύου δίνουν και παίρνουν, καθώς, όπως διαπιστώνεται, οι πολίτες έχουν επιδοθεί σε διαδικτυακό «κυνήγι» παράνομων υπηρεσιών εντοπίζοντας ιστοσελίδες και κέντρα που διαφημίζουν μη εγκεκριμένες πρακτικές υποσχόμενα ευεξία, μακροζωία και άλλα.

Σχετικές καταγγελίες έφθασαν στον «Φ» από την περασμένη εβδομάδα και τέθηκαν ενώπιον του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ενώ, ένας από τους γιατρούς, του οποίου το όνομα κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύθηκαν, ήταν και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Πέτρος Αγαθαγγέλου.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ παρουσιαζόταν στην ομάδα ειδικών κέντρου στο οποίο, μεταξύ άλλων, προσφέρονται ενδοφλέβιες θεραπείες για κάθε περίπτωση, ακόμα και κατ’ οίκον. Από ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και οργανισμού μετά από μια κουραστική ημέρα, μέχρι και για επαναφορά μετά από ένα ξέφρενο πάρτι και κατανάλωση αλκοόλ.

«Αμέσως μόλις έτυχα ενημέρωσης για τη χρήση του ονόματος μου, εν αγνοία μου και εννοείται χωρίς να έχω καμία συμμετοχή, κίνησα τις ενδεδειγμένες νομικές διαδικασίες», ανέφερε στον «Φ» ο κ. Αγαθαγγέλου. Δυστυχώς, είπε, «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ποιος και πότε θα εκμεταλλευθεί το όνομα και την ειδικότητα ενός γιατρού ή άλλου σοβαρού επαγγελματία για να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις. Μόλις έφθασε κοντά μου η συγκεκριμένη πληροφορία προχώρησα σε όλα τα απαραίτητα».

«Η δική μου περίπτωση δεν είναι, όπως φαίνεται η μοναδική», είπε και εξήγησε, «είναι περιπτώσεις στις οποίες ο γιατρός δεν γνωρίζει καν το κέντρο ούτε τι προσφέρει και ξαφνικά κάποιοι τον επικαλούνται».

Είναι όμως και περιπτώσεις, «που συνάδελφοι μπορεί να συνεργάστηκαν ή να συνεργάζονται με κάποιους, να προσφέρουν πραγματικά ιατρικές υπηρεσίες αλλά αυτοί οι κάποιοι στις ίδιες εγκαταστάσεις να προσφέρουν και μη εγκεκριμένες θεραπείες και μεθόδους, αλλά να επικαλούνται το όνομα του γιατρού στα διαφημιστικά τους».

Είναι για αυτό τον λόγο, είπε ο πρόεδρος του ΠΙΣ, «που έχουμε πει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι και οι συνάδελφοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Να προσέχουν με ποιους συνεργάζονται και να κάνουν την έρευνα τους πριν δώσουν την άδεια τους για χρήση του ονόματος τους».

Από την άλλη, βεβαίως, πρόσθεσε, «εμείς ως ΠΙΣ δεν θα χαρισθούμε σε κανέναν, εάν διαπιστώσουμε ότι κάποιο μέλος μας εν γνώση του συνεργάζεται ή και συμμετέχει ή παρέχει μη εγκεκριμένες θεραπείες για σκοπούς μη ιατρικούς τότε σίγουρα θα επιβληθούν ποινές».

Αυτή τη στιγμή, υπενθύμισε, «ως ΠΙΣ αναμένουμε από το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στη δική του καταγραφή και διερεύνηση όλων των δεδομένων για κέντρα, αδειοδοτημένα και μη στα οποία προσφέρονται τέτοιες υπηρεσίες και στη συνέχεια θα αναλάβουμε τη δική μας ευθύνη».

Ο βελονισμός και ο ιατρικός βελονισμός

Δυστυχώς, ανέφερε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, «είναι και περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούμε να θυματοποιούνται και με άλλους τρόπους οι γιατροί».

Για παράδειγμα, «έχουμε τον ιατρικό βελονισμό και έχουμε τον βελονισμό που προσφέρουν κάποιοι δεν είναι γιατροί, πολλές φορές που δεν γνωρίζει κανένας από που και αν έχουν τύχει εκπαίδευσης. Πριν από μερικούς μήνες, όταν κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση νόμου που αφορούσε τον βελονισμό, μη ιατρικό και άλλα διάφορα, ως ΠΙΣ βγήκαμε μπροστά και αποτρέψαμε την ψήφιση της».

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει για “αισθητική ιατρική” και άλλα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε. Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες τέτοιες ιατρικές ειδικότητες. Ακούμε για “κβαντική ιατρική”. Ας μην μιλάμε για “κβαντική ιατρική”, ας μιλάμε για χρήση “μεθόδων κβαντικής”, κάποια πράγματα πρέπει να αρχίσουμε να τα διαχωρίζουμε για να τα λέμε σωστά».