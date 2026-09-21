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Έξι άνθρωποι στη Δανία νοσηλεύτηκαν με σοβαρή αλλαντίαση μετά από ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης, γνωστού στο κοινό ως Botox, που έγιναν για αισθητικούς σκοπούς ή για την αντιμετώπιση της υπερβολικής εφίδρωσης.

Οι αρχές εξετάζουν από την αρχή τρία κρίσιμα ενδεχόμενα: τη χρήση μη εγκεκριμένου σκευάσματος, τη χορήγηση σε μη καταχωρισμένη αισθητική κλινική ή την πραγματοποίηση της πράξης στο σπίτι των ασθενών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η σοβαρότητα ωστόσο της περίπτωσης ήταν τέτοια ώστε να περιληφθεί στην επίσημη αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και να ειδοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα από αυτά τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της αρμόδιας Αρχής Ασφάλειας Ασθενών της Δανίας, κανένας από τους έξι ασθενείς δεν θέλησε να αποκαλύψει πού και από ποιον έλαβε τη θεραπεία. Οι αρχές δεν μπορούν επίσης να πουν με βεβαιότητα αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Οι νοσηλείες καταγράφηκαν στη Σγιέλαν, το νησί όπου βρίσκεται η Κοπεγχάγη. Παραμένει άγνωστο αν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από το ίδιο το σκεύασμα, από λανθασμένη δοσολογία ή από τον τρόπο χορήγησης. Η εβδομαδιαία έκθεση του ECDC, επιβεβαιώνει ότι η πηγή της έκθεσης στην τοξίνη εξακολουθεί να διερευνάται.

Γιατί ενημερώθηκε και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Η σοβαρότητα των περιστατικών, σε συνδυασμό με την άγνωστη προέλευση του προϊόντος, οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων να ενημερώσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι αρχές εξετάζουν αν ενδέχεται να έχουν εμφανιστεί επιπλέον περιστατικά σε άλλες χώρες.

Το ECDC αξιολογεί ως χαμηλό τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό της ΕΕ, επισημαίνει όμως ότι ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος για πρόσωπα που υποβάλλονται σε αισθητικές ή θεραπευτικές πράξεις σε άτυπους ή μη καταχωρισμένους χώρους.

Η ουσία που χορηγήθηκε περιγράφεται ως βοτουλινική τοξίνη, ευρύτερα γνωστή στο κοινό ως «Botox». Το Botox είναι εμπορική ονομασία συγκεκριμένου προϊόντος· υπάρχουν και άλλα σκευάσματα βοτουλινικής τοξίνης. Οι δανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ποιο προϊόν χρησιμοποιήθηκε στους έξι ασθενείς.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοηθούν

Η αλλαντίαση μετά από ένεση βοτουλινικής τοξίνης είναι σπάνια, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μυϊκή αδυναμία και αναπνευστικά προβλήματα. Η δανική Αρχή αναφέρει ως ενδείξεις κινδύνου τη διπλή όραση ή άλλες διαταραχές της όρασης, τη δυσκολία στην ομιλία ή στην κατάποση, την έντονη μυϊκή αδυναμία, την παράλυση και τη δυσκολία στην αναπνοή.

Όποιος εμφανίσει τέτοια συμπτώματα μετά από πρόσφατη ένεση πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια και να αναφέρει ότι του χορηγήθηκε βοτουλινική τοξίνη. Η δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση αποτελεί επείγον περιστατικό.

Ο γιατρός, το προϊόν και ο χώρος πριν από την τιμή

Η περίπτωση της Δανίας έρχεται για να ενισχύσει τις προειδοποιήσεις των κυπρίων γιατρών την περασμένη εβδομάδα οι οποίοι και κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου προχώρησαν σε συστάσεις περιλαμβάνοντας στην ενημέρωση τους και παλαιότερες προειδοποιήσεις αρμοδίων επιστημονικών εταιρειών.

Όπως τόνισαν οι γιατροί το πρώτο βήμα πριν από μια τέτοια πράξη είναι να απευθυνθεί ο πολίτης σε εγγεγραμμένο γιατρό με κατάλληλη αναγνωρισμένη ειδικότητα, εκπαίδευση και εμπειρία στη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Στην έκθεση του ECDC δεν υπάρχει αναφορά που να συνδέει την υπόθεση της Δανίας με την Κύπρο. Τα έξι περιστατικά δείχνουν, ωστόσο, πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να απαντηθούν με σαφήνεια τα ερωτήματα «ποιος», «πού» και «με τι» πριν από την ένεση.