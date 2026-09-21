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Υπάρχει διαλειτουργικότητα των αμυντικών συστημάτων Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου θα είναι αναβαθμισμένη και διαφορετική από τις προηγούμενες, καλώντας το κοινό να την παρακολουθήσει.

Σε ερώτηση, μετά την ολοκλήρωση της τελετής υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του ΚΕΒΕ, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να ενταχθεί στη διμερή συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Πάλμας απάντησε πως «αυτή η συμφωνία είναι μια διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Εκείνο το οποίο έχω αναφέρει είναι ότι όντως και οι τρεις αυτές χώρες, δηλαδή η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος, διαθέτουν το ίδιο οπλικό αμυντικό σύστημα. Ως εκ τούτου υπάρχει διαλειτουργικότητα, η οποία είναι μία καλή εξέλιξη για την ασφάλεια γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής».

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως «αυτές οι τρεις χώρες έχουν ένα κοινό, δεν έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Η Κύπρος είναι γνωστό για ποιο λόγο δεν έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Στην Ελλάδα ζούμε και βιώνουμε καθημερινά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είτε στη θάλασσα είτε στον αέρα και την ίδια ώρα είναι δεδομένο και καταγράφεται καθημερινά ότι Ισραήλ και Τουρκία τεντώνουν το σχοινί».

«Εμείς είμαστε μία δημοκρατική ειρηνική χώρα η οποία ουδέποτε εμπλέκεται σε οποιοδήποτε περιστατικό αφορά εμπόλεμες συγκρούσεις. Από την άλλη όμως είμαστε μία χώρα κάτω από ημικατοχή και οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση έναντι των πολιτών να διασφαλίζουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αποτρεπτική κατάσταση, η οποία πρέπει να υπάρχει στο νησί», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο κ. Πάλμας επισήμανε ότι «ενώ κάποιες χώρες μεταξύ τους στην περιοχή βρίσκονται σε αντιπαλότητα, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να είναι συνομιλητής με όλες αυτές τις χώρες, με εξαίρεση την Τουρκία που είναι γνωστά τα δεδομένα».

«Ως εκ τούτου, έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε και την ίδια ώρα είμαστε το μοναδικό κράτος στην περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Ερωτηθείς, εξάλλου, εάν θα συμμετάσχουν νέα οπλικά συστήματα στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, ο κ. Πάλμας απάντησε «θα δούμε μία αναβαθμισμένη και διαφορετική παρέλαση από τις προηγούμενες, να έρθει σύσσωμος ο κόσμος, διότι θα μείνει ευχαριστημένος».

Στο μεταξύ, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» σχετικά με αιγυπτιακές χειροβομβίδες που φέρεται να μην ήταν κατάλληλες για επιχειρησιακή χρήση, καθώς και τον τραυματισμό στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ, ο Υπουργός απάντησε ότι «είναι γεγονός ότι είδε το φως της δημοσιότητας ένα δημοσίευμα, το οποίο αναφέρεται στο ατύχημα που σημειώθηκε το 2024, με την έκρηξη χειροβομβίδας στο πλαίσιο άσκησης της ΕΛΔΥΚ. Από τη στιγμή που η διαδικασία αυτή έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για όλα όσα λέμε γύρω από αυτή την υπόθεση».

«Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη μία δικαστική διαδικασία στην Ελλάδα και αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά και τις αγωγές τις οποίες έχουν υποβάλει εκείνοι οι οποίοι υπέστησαν το ατύχημα έναντι του ελληνικού κράτους, δεν μπορώ να κάνω οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, διότι ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλα δεδομένα και άλλες συνθήκες γύρω από αυτή τη δικαστική διαδικασία», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ