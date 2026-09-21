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Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών, της ανθεκτικότητας και της εθνικής ασφάλειας υπέγραψαν ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας, καθορίζοντας το πλαίσιο κοινών δράσεων μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών και του ΚΕΒΕ.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται ο καθορισμός επιχειρήσεων κρίσιμης σημασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και η εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού και μελών του ΚΕΒΕ στη διαχείριση κρίσεων.

Προβλέπεται επίσης η προώθηση κοινών δράσεων, μελετών και ερευνών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας και της δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το ΚΕΒΕ, ως θεσμοθετημένος εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας και εταίρος της Πολιτείας σε θέματα οικονομίας, ανάπτυξης και εθνικής ανθεκτικότητας, συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Μέσω της συνεργασίας επιδιώκεται η στενότερη διασύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε οι δυνατότητες και οι υποδομές των κυπριακών επιχειρήσεων να μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της χώρας.

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συνεργασία ΚΕΒΕ και Υπουργείου Άμυνας, η οποία έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια μέσω κοινών πρωτοβουλιών για την εθνική ανθεκτικότητα, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας και καινοτομίας προς όφελος της άμυνας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.