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Η EY Κύπρου αναγνωρίστηκε για όγδοη συνεχή φορά από το International Tax Review (ITR), ως η Εταιρεία της Χρονιάς στον τομέα της Ενδοομιλικής Τιμολόγησης. Η διάκριση ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των ITR European Tax Awards, μιας διεθνώς αναγνωρισμένης διοργάνωσης που επιβραβεύει την αριστεία, την καινοτομία και τα εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα των φορολογικών συμβουλών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).

Η σημαντική αυτή βράβευση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της EY Κύπρου στην παροχή υπηρεσιών Ενδοομιλικής Τιμολόγησης στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαχρονική προσήλωση της EY Κύπρου στην τεχνική αρτιότητα και στην παροχή λύσεων που δημιουργούν αξία για τους πελάτες της. Η δέσμευση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ολοένα και πιο σύνθετο διεθνές φορολογικό περιβάλλον.

Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου σημειώσε:

«Η παραλαβή του βραβείου για όγδοη συνεχή χρονιά αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα και αντανακλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι πελάτες μας. Αναδεικνύει επίσης, τη δύναμη των ανθρώπων μας, την ποιότητα των σχέσεών μας και τη δέσμευσή μας να εξελισσόμαστε διαρκώς, παράλληλα με τις ανάγκες των πελατών μας».

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Παλαόντας, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Ενδοομιλικής Τιμολόγησης της EY Κύπρου, δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου πως:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να παραλαμβάνω αυτή τη διάκριση εκ μέρους της EY Κύπρου. Η βράβευση αυτή, ωστόσο, ανήκει πρωτίστως στην ομάδα Ενδοομιλικής Τιμολόγησης και αποτυπώνει την τεχνογνωσία, την αφοσίωση και την αταλάντευτη προσήλωσή της στην αριστεία. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για όσα έχουμε πετύχει μαζί και ευγνώμων για το πάθος, το ομαδικό πνεύμα και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν καθημερινά.

Παράλληλα, η διάκριση αντανακλά την εμπιστοσύνη των πελατών μας και τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από τη διαρκή επιτυχία μας. Οι ισχυρές σχέσεις που έχουμε οικοδομήσει με τους πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Εκ μέρους της ηγετικής ομάδας, ευχαριστώ ειλικρινά κάθε μέλος της ομάδας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης για την καθοριστική συμβολή του σε αυτή την επιτυχία».

Η κατάκτηση της κορυφής είναι μία δύσκολη διαδρομή, ακόμη πιο δύσκολη όμως είναι η διατήρηση αυτής της θέσης. Για την EY Κύπρου, η όγδοη συνεχής βράβευση δεν αποτελεί μόνο επιβεβαίωση της μέχρι σήμερα πορείας της, αλλά και ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσει να εξελίσσεται και να θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους.

Η δέσμευση αυτή για διαρκή εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς εντείνονται οι απαιτήσεις για παγκόσμια φορολογική διαφάνεια και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο έλεγχο των ρυθμίσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η EY Κύπρου συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, βοηθώντας τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τους κινδύνους, να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους και να αναπτύσσουν βιώσιμες στρατηγικές ενδοομιλικής τιμολόγησης, ευθυγραμμισμένες με τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Το βραβείο ενισχύει περαιτέρω τη φήμη της EY Κύπρου ως έμπιστου φορολογικού συμβούλου και αντικατοπτρίζει τη διαρκή επένδυσή της στους ανθρώπους, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο της EY, παρέχει ολοκληρωμένες φορολογικές, νομικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας τους οργανισμούς να αντιμετωπίζουν σύνθετες διασυνοριακές προκλήσεις και να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς.