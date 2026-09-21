Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της πλαστογραφίας/καταρτισμού πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, και της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τα οποία διαπράχθηκαν κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αρχηγείου, στο τηλέφωνο 22-808529 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.