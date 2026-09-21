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Εκκενώθηκε το πρωί ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία, μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα για εκρηκτικό μηχανισμό, το οποίο στην πορεία διαφάνηκε πως ήταν φάρσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8:25 το πρωί λήφθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σχολείο.

Οι Αρχές εξέτασαν το περιστατικό και διαφάνηκε ότι επρόκειτο για φάρσα. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά επέστρεψαν με ασφάλεια στις τάξεις τους για τη συνέχεια των μαθημάτων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.