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Η χρήση AI στη χρηματοοικονομική λειτουργία έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μόλις δύο χρόνια, σύμφωνα με το AI in Finance 2026 της KPMG. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.013 ανώτερα στελέχη του finance από 20 χώρες και 13 κλάδους, δείχνει ότι το 76% των οργανισμών χρησιμοποιεί ενεργά AI στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, ενώ το 71% δηλώνει ότι η τεχνολογία ανταποκρίνεται ή ξεπερνά τις προσδοκίες για απόδοση επένδυσης.

Ωστόσο, η ευρεία υιοθέτηση δεν σημαίνει απαραίτητα και αντίστοιχη επιχειρηματική επίδοση. Μόλις το 23% των οργανισμών δηλώνει ότι το AI ξεπερνά τις προσδοκίες του. Τα μεγαλύτερα οφέλη εντοπίζονται σε δραστηριότητες όπου η ανθρώπινη κρίση έχει καθοριστικό ρόλο, όπως η ποιότητα και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, η ακρίβεια των προβλέψεων και η αξιολόγηση κινδύνων.

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται η συμβολή του Agentic AI. Οι οργανισμοί που βρίσκονται σε πιο ώριμα στάδια ανάπτυξης και αξιοποίησής του καταγράφουν κατά μέσο όρο 32 ποσοστιαίες μονάδες καλύτερες επιδόσεις από όσους βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια. Η διαφορά αγγίζει σχεδόν τις 40 μονάδες σε δείκτες όπως η ακρίβεια των προβλέψεων και το ROI.

Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της διακυβέρνησης και των ελέγχων. Οι οργανισμοί που είναι assurance-ready εμφανίζουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα, καθώς διαθέτουν τις διαδικασίες, τα ίχνη ελέγχου και τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε οι αποφάσεις που υποστηρίζονται από AI να είναι αξιόπιστες και ελέγξιμες. Στο πλαίσιο του KPMG Trusted AI framework, η εμπιστοσύνη δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο στην υιοθέτηση, αλλά ως προϋπόθεση για την κλιμάκωση.

Παρά τα τεχνολογικά βήματα, η ποιότητα των δεδομένων και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού παραμένουν βασικές προκλήσεις. Το 36% θεωρεί τη βελτίωση της ποιότητας και διασύνδεσης των δεδομένων τη σημαντικότερη ευκαιρία για μεγαλύτερη αξία από το AI, ενώ το 38% επενδύει στην εκπαίδευση των υφιστάμενων ομάδων. Μόλις το 28% επανεξετάζει, όμως, τα είδη δεξιοτήτων και ταλέντου που χρειάζεται.

Το βασικό συμπέρασμα του AI in Finance 2026 είναι ότι η ανταγωνιστική διαφορά δεν βρίσκεται πλέον στο αν ένας οργανισμός χρησιμοποιεί AI, αλλά στο πώς το ενσωματώνει στη λειτουργία του. Οι επιχειρήσεις που προηγούνται είναι εκείνες που συνδυάζουν AI με ποιοτικά δεδομένα, ισχυρή διακυβέρνηση, μετρήσιμα αποτελέσματα και ανθρώπους που μπορούν να ερμηνεύουν, να αμφισβητούν και να αξιοποιούν τις αποφάσεις που υποστηρίζονται από την τεχνολογία.

KPMG Kύπρου